Un niño de 7 años habría sido víctima de agresiones físicas y psicológicas reiteradas durante un periodo que se extendió entre 2024 y 2026, según la investigación adelantada por la Fiscalía en Barranquilla y Soledad, Atlántico. Por estos hechos, dos mujeres fueron capturadas y judicializadas por los delitos de tortura agravada y lesiones personales agravadas.

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Las procesadas fueron identificadas como Mileidys Nohemí Viloria Sanjuanelo, señalada como la madre del menor, y Sindy Patricia Santiago Echeverría, su pareja. De acuerdo con la Fiscalía, las agresiones se habrían presentado en viviendas ubicadas en los barrios Simón Bolívar, en Barranquilla, y Costa Hermosa, en Soledad.

La investigación señala que el menor habría sido sometido de manera reiterada a agresiones que terminaron afectando su integridad física y emocional. Entre las consecuencias documentadas por Medicina Legal se encuentra una incapacidad médico-legal definitiva de 25 días y una deformidad permanente en el rostro. Además, durante la investigación se conocieron lesiones en el labio superior y en las manos.

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El caso salió a la luz luego de que familiares del niño acudieran ante las autoridades para poner en conocimiento la situación. Según información presentada durante el proceso, el menor habría permanecido alejado de su padre desde 2024, cuando presuntamente fue llevado de Cartagena a otro lugar. Actualmente se encuentra bajo el cuidado de su progenitor y permanece protegido mientras avanza la investigación.

Las dos mujeres fueron capturadas mediante órdenes judiciales en procedimientos adelantados por el CTI de la Fiscalía, con apoyo de la Policía y el Ejército. Posteriormente, durante las audiencias de judicialización, la Fiscalía presentó los elementos que sustentan su señalamiento y solicitó que se les imponga una medida de aseguramiento en un centro carcelario.

Sin embargo, las procesadas no aceptaron los cargos. La defensa pidió tiempo adicional para revisar los elementos materiales probatorios y recopilar documentación relacionada con el caso, entre ella información médica del menor. El juez aceptó la solicitud y suspendió la diligencia.

La audiencia en la que se definirá la medida de aseguramiento quedó programada para el 5 de octubre de 2026, a las 4:00 de la tarde. En esa diligencia se determinará si las mujeres deberán permanecer privadas de la libertad mientras continúa el proceso.

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Por ahora, el caso continúa en etapa judicial y las dos procesadas conservan su derecho a la defensa y la presunción de inocencia hasta que exista una decisión judicial en firme.

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