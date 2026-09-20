La emergencia por los incendios forestales continúa este domingo en diferentes regiones de Colombia. Según el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), hay 27 incendios forestales en seguimiento en el país: 19 permanecen activos y ocho están controlados.

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Uno de los que concentra la atención de las autoridades se encuentra en Villa de Leyva, Boyacá, específicamente en la vereda La Castellana, sector del cerro de San Marcos.

Mientras los organismos de emergencia trabajan para controlar las llamas, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, entregó detalles de la operación y se refirió a la posible causa del incendio.

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Incendio en Villa de Leyva habría sido provocado

De acuerdo con Arjona, la información preliminar entregada por la UNGRD apunta a que el incendio en Villa de Leyva habría sido provocado.

El ministro hizo la precisión durante un video publicado en sus redes sociales y aclaró que todavía corresponde a las autoridades competentes adelantar las verificaciones necesarias para determinar cómo comenzó el fuego.

El funcionario también destacó el despliegue que se ha adelantado para enfrentar las llamas, debido a las condiciones que presenta actualmente la zona.

“Tenemos el apoyo de un helicóptero, está próximo a llegar el segundo. Hay gente, más de 250 personas de todo el alto recaude, coordinados por el PMU y la alcaldía, el apoyo de la unidad de riesgo”, señaló Arjona.

De esta manera, bomberos, organismos de socorro, autoridades locales y equipos especializados participan en las labores para contener el incendio.

Este es el anuncio del ministro:

Agradezco a las más de 250 personas que se encuentran en terreno atendiendo el incendio forestal en Villa de Leyva. Bomberos, organismos de socorro, autoridades y demás equipos trabajan de manera articulada, mientras el apoyo aéreo fortalece las labores para controlar el fuego.… pic.twitter.com/rlLI6KThqR — Fabio Arjona (@fabio_arjona) September 20, 2026

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