Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Los resultados de las pruebas PISA, del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), revelaron uno de los niveles más bajos en la historia reciente, afectando no solo a Latinoamérica, sino también a Europa y Asia. Según Isabel Segovia Ospina, historiadora y exsecretaria de Educación de Bogotá, los datos demuestran que la crisis va más allá del contexto regional: las cifras actuales, especialmente en comprensión lectora y matemáticas, evidencian una alarma global. De acuerdo con Segovia, estos resultados se vinculan tanto con las consecuencias de la pandemia—que agudizó problemas ya existentes—como con el uso indiscriminado de la tecnología en el aprendizaje, fenómeno que no solo alteró el proceso educativo durante el encierro, sino que dejó sin respuesta efectiva a la pérdida de competencias durante esos años críticos.



La experta expone que, aunque algunos países como Costa Rica y Gran Bretaña impulsaron programas para recuperar aprendizajes, la mayoría siguió su marcha “como si la pandemia no hubiera pasado”. Así, se resalta cómo el impacto de las pantallas y la preferencia por leer textos cortos han deteriorado habilidades esenciales para la interpretación de textos complejos, volviendo urgente reforzar desde la primaria competencias básicas de lectura, escritura y matemáticas. Segovia enfatiza la necesidad de “volver a lo fundamental” y destaca que Bogotá ha logrado resultados superiores al implementar tutorías y nivelaciones específicas, así como transformar los colegios en entornos protectores e inclusivos, permitiendo reducir la deserción escolar.



En cuanto a la tecnología, Segovia ve la inteligencia artificial (IA) como un reto de doble filo: así como puede ser aliada, también representa riesgos importantes si no se regula ni se integra de manera consciente y crítica. Cita el ensayo de Bill Gates, quien reclama sistemas regulatorios en todos los países, y coincide en que la regulación debe enfocarse en los proveedores y no solo en el usuario final, especialmente para proteger la seguridad y el pensamiento crítico de los estudiantes. Además, advierte que mantener sistemas rígidos tanto en el estatuto docente como en las transferencias de recursos—particularmente ahora, con el descenso en la natalidad reportado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)—podría llevar a una crisis de ineficiencia, con colegios repletos de profesores pero sin suficientes estudiantes.



Por ello, Isabel Segovia insiste en la urgencia de reformas profundas en la carrera docente y en cómo se asignan los recursos, planteando que solo así se logrará un verdadero mejoramiento educativo y una inclusión con calidad, especialmente en los sectores rurales y vulnerables.

Sigue a PULZO en Discover

¿Por qué los resultados de Colombia en las pruebas PISA 2023 fueron tan bajos?

De acuerdo con Isabel Segovia Ospina, los resultados bajos de Colombia en las pruebas PISA 2023 se explican por varios factores. Antes de la pandemia ya se registraba una caída en competencias como lectoescritura y matemáticas, agravada posteriormente por la falta de estrategias concretas para recuperar el aprendizaje perdido durante la emergencia sanitaria. El aumento del uso de tecnología y la carencia de programas remediales tras la pandemia también incidieron, pues pocos países, entre ellos no estuvo Colombia, diseñaron acciones efectivas de mejoras o nivelación para garantizar aprendizajes clave en los niños y jóvenes.

¿Qué implica el descenso de la natalidad y el envejecimiento poblacional para la educación en Colombia?

Según los datos citados por Segovia y reportados por el DANE, el acelerado envejecimiento poblacional y la menor natalidad significan que, en teoría, con menos estudiantes y los mismos recursos, la eficiencia educativa podría incrementarse. Sin embargo, alerta sobre la necesidad urgente de reformar la carrera docente y el modelo de transferencias de recursos; de no hacerlo, el país enfrentará una crisis con instituciones llenas de profesores y pocos alumnos, afectando la sostenibilidad y calidad educativa a mediano y largo plazo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.