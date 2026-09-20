Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Chaparral, municipio ubicado en el sur del Tolima, enfrentó una mañana marcada por una serie de movimientos sísmicos que mantuvieron en alerta a muchos de sus habitantes el pasado domingo 20 de septiembre. De acuerdo con información oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC), entre las 4:52 a. m. y las 12:23 p. m. se registraron siete sismos, todos con epicentro en el municipio y caracterizados por su profundidad superficial. El primer evento, que ocurrió a las 4:52 a. m., fue el de mayor magnitud con 4,1 grados, seguido de otros movimientos con magnitudes de 2,5; 3,1; 2,5; 3,1; 3,9 y 2,8, lo que generó una sensación de continuos temblores para quienes sintieron la tierra moverse repetidamente en pocas horas.

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El nerviosismo se hizo presente especialmente en redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes de preocupación y miedo. "Volvió a temblar", "Otra vez en Chaparral" y "Acaba de temblar fuerte en Chaparral nuevamente" fueron algunas de las expresiones recogidas. Un comentario expresó con claridad el temor de ciertos habitantes: "Dios mío, vamos a morir". Sin embargo, la percepción no fue unánime. Mientras algunos habitantes manifestaban sentir temor, otros aseguraron que los temblores fueron rápidos y no interrumpieron significativamente la vida diaria. Jessica Ferreira, quien vivió uno de los eventos desde un cuarto piso, relató que "se sintió fuerte, pero rápido", interpretando que la situación, aunque inquietante, no llegó a causar un estado de alarma generalizada.

De hecho, para muchas personas en Chaparral, la preocupación principal sigue siendo otra: los incendios forestales que afectan a varios sectores del Tolima. A pesar de que la comunidad se mantiene alerta frente a nuevos sismos y permanece atenta a los reportes del Servicio Geológico Colombiano, la emergencia de los incendios ocupa el centro de sus inquietudes. El calor, las llamas en áreas cercanas y la ausencia de lluvias agravan la situación, generando más angustia que los temblores en sí, según mensajes y opiniones recolectadas en redes sociales y declaraciones locales.

En cuanto al número de eventos registrados, circularon en redes sociales versiones que señalaban hasta trece movimientos sísmicos durante la mañana. Sin embargo, tanto la información oficial del SGC como otros reportes periodísticos consultados contabilizaron siete eventos hasta las 12:23 p. m. Las diferencias en las cifras pueden obedecer a actualizaciones posteriores o a sumas hechas por ciudadanos. Hasta el cierre de los informes, no se reportaron daños materiales o personas lesionadas producto de esta actividad sísmica.

¿Cuántos temblores se registraron en Chaparral el 20 de septiembre, según el Servicio Geológico Colombiano?

El Servicio Geológico Colombiano reportó oficialmente siete movimientos sísmicos entre las 4:52 a. m. y las 12:23 p. m. de ese domingo en Chaparral, Tolima, aunque algunas personas en redes sociales afirmaron que fueron más. Las cifras oficiales solo reconocen los siete eventos, todos de profundidad superficial y con distintos niveles de magnitud.

¿Por qué los habitantes de Chaparral están más preocupados por los incendios forestales que por los temblores?

De acuerdo con las opiniones y mensajes recogidos de ciudadanos en Chaparral, la atención de la comunidad está centrada en la emergencia permanente de los incendios forestales, que han afectado varios territorios del Tolima. El calor intenso, las llamas cerca del municipio y la falta de lluvias representan para muchos un riesgo más latente que la sucesión de movimientos sísmicos registrada en la jornada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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