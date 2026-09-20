Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Tolima completa 50 días de emergencia por incendios forestales, un panorama que continúa siendo crítico en diferentes zonas del departamento. El sábado 19 de septiembre, las autoridades reportaron 13 incendios activos distribuidos en nueve municipios, manteniendo a las comunidades y organismos de socorro en máxima alerta y actividad constante, de acuerdo con los reportes oficiales.

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La emergencia, según las autoridades locales, afecta principalmente a los municipios de Ataco, Prado, Ortega, Armero Guayabal, Chaparral, Rovira, Alvarado, Villahermosa y San Luis. En estos territorios la situación varía entre frentes controlados y otros donde el fuego sigue avanzando pese a los esfuerzos continuos de bomberos y organismos de socorro. En Rovira y Alvarado, por ejemplo, se mantienen tres incendios activos en cada municipio, lo que obliga a los equipos locales a dividirse para responder de manera eficiente a cada foco. Por su parte, en Prado, Ortega, Ataco, Armero Guayabal y Chaparral, la atención se concentra en varios frentes, donde los organismos de emergencia trabajan en la restricción y liquidación de llamas que no ceden con facilidad.

En Villahermosa, los reportes confirman que uno de los incendios ha sido controlado, mientras que otro permanece activo y requiere vigilancia permanente. San Luis es otro foco relevante de la emergencia, especialmente en sectores como Piedras Blancas, Payandé, Cascadas, El Salitre y La Resaca, donde los organismos informan haber alcanzado un 80 % de control, aunque la amenaza no se descarta por completo. En esta zona, el despliegue de bomberos y equipos de socorro permanece vigente.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, destacó la magnitud y el compromiso de los equipos que no han descansado durante los 50 días transcurridos desde el inicio de la emergencia. “Son 50 días de emergencia, pero también son 50 días de trabajo permanente, de presencia y de respuesta. No vamos a bajar la guardia”, afirmó, haciendo énfasis en la articulación entre Bomberos, organismos de socorro, Fuerza Pública, autoridades locales y comunidades, que se han unido para enfrentar cada uno de los focos.

En Prado, donde se centralizan varias labores de contención, las operaciones se verifican directamente en los territorios afectados, permitiendo ajustar estrategias frente al avance del fuego. Así, la coordinación institucional y operativa permanece como pieza clave para mitigar la gravedad de esta emergencia que, hasta ahora, no da tregua.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles municipios del Tolima están más afectados por los incendios forestales?

Los municipios más afectados por la emergencia de incendios forestales en el Tolima son Ataco, Prado, Ortega, Armero Guayabal, Chaparral, Rovira, Alvarado, Villahermosa y San Luis. En estos territorios se reportan incendios activos y diversos niveles de control, siendo Rovira y Alvarado los que presentan tres frentes cada uno, de acuerdo con los reportes oficiales.

¿Cómo ha respondido el Tolima frente a los 50 días de incendios forestales?

El Tolima ha respondido con trabajo permanente y articulado entre Bomberos, organismos de socorro, Fuerza Pública, autoridades locales y comunidades. Según la gobernadora Adriana Magali Matiz, no han bajado la guardia y la presencia en los territorios se mantiene con operaciones simultáneas y vigilancia constante, logrando controlar algunos puntos, aunque la emergencia persiste.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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