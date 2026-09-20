Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, volvió a pronunciarse sobre los recurrentes señalamientos de presunto vínculo con grupos de paramilitarismo. En una reciente declaración, Uribe manifestó de forma enfática su disposición a acatar cualquier decisión judicial relacionada con estos procesos. El político subrayó: “Cualquiera que sea la jurisdicción que defina mi caso, pediré que me absuelvan o que me condenen como paramilitar y como matón”, frase que generó múltiples reacciones y que él complementó aclarando que, si hubiese hecho parte de dichos grupos armados, lo habría realizado públicamente.

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Uribe resaltó además: “Si yo hubiera sido paramilitar, lo habría sido de frente”. Invitó a los colombianos a analizar su trayectoria tanto como gobernador de Antioquia como durante su paso por la presidencia, reiterando así su desmarque de los hechos por los que se le investiga. Según lo reportado en el artículo original, el expresidente hizo especial énfasis en la transparencia de su vida pública y en la disposición para aclarar cualquier señalamiento ante la justicia.

La coyuntura de estas afirmaciones es la continuación de un expediente guiado por la Fiscalía General de la Nación, donde se investiga a Uribe por hechos asociados a las masacres de El Aro y La Granja, así como el asesinato de Jesús María Valle entre 1996 y 1998, época en que Uribe ejercía la gobernación de Antioquia. El exmandatario compareció ante la Fiscalía el 4 de septiembre de 2026, donde reiteró su inocencia en relación a esos señalamientos.

De acuerdo con el propio Uribe, ha cumplido con todas las citaciones que le han hecho las autoridades. Declaró: “Me he sometido a la Fiscalía, he ido respetuosamente allí a atender la indagatoria y seguiré yendo cuantas veces me llamen”. También aseguró que respetará cualquier decisión de la Corte Constitucional.

Mientras tanto, otro proceso judicial, esta vez por soborno en actuación penal y fraude procesal, sigue su curso. En ese caso, Uribe fue inicialmente condenado en julio de 2025, pero el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió en octubre del mismo año. La Fiscalía interpuso una demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia en enero de 2026, continuando así el debate jurídico en torno a su figura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se investiga a Álvaro Uribe Vélez por paramilitarismo y qué hechos están en el expediente?

Álvaro Uribe Vélez es investigado por la Fiscalía General de la Nación debido a presuntos vínculos con grupos paramilitares en relación con las masacres de El Aro y La Granja, así como el asesinato de Jesús María Valle, ocurridos entre 1996 y 1998. Estos hechos sucedieron durante su gobernación de Antioquia y han motivado varios episodios judiciales, donde Uribe ha negado siempre cualquier relación con esos delitos.

¿En qué consiste el proceso de soborno en actuación penal y fraude procesal contra Álvaro Uribe?

El proceso por soborno en actuación penal y fraude procesal implica que Álvaro Uribe Vélez habría incurrido en irregularidades dentro de un trámite judicial, intentando influir en testigos y en el desarrollo del caso. Aunque inicialmente fue condenado en julio de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió en octubre de ese mismo año, pero la Fiscalía presentó una demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia en enero de 2026 para controvertir esa decisión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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