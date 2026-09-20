Por: EL PILON SA

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Durante la madrugada del domingo, la tranquilidad de los corregimientos de Los Venados y El Perro, ubicados en jurisdicción de Valledupar, se vio quebrantada por dos violentos episodios que dejaron tres personas muertas. Según reportó El Pilón, el primer hecho ocurrió en Los Venados, donde Antonio Vital, de 35 años, conocido como ‘Toñito’, fue atacado frente a una caseta popular. Dos hombres a bordo de una motocicleta lo abordaron y le dispararon en repetidas ocasiones, lo que le ocasionó la muerte de manera inmediata.

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La violencia continuó minutos después en el corregimiento de El Perro, cuando Juan Camilo Villalobos Díaz y Pedro Navarro Hernández fueron asesinados con varios disparos frente a una cantina ubicada al pie de la carretera principal de ese sector. Datos recogidos por la comunidad sugieren que los autores de este segundo ataque serían los mismos sujetos responsables del homicidio de Antonio Vital en Los Venados.

Según testigos citados por El Pilón, las tres víctimas se habían visto compartiendo horas antes, bebiendo licor en la caseta de Los Venados. Luego, Juan Camilo Villalobos Díaz y Pedro Navarro Hernández se dirigieron hacia El Perro, donde finalmente ocurrieron los hechos fatales.

Las autoridades tratan de esclarecer los motivos detrás de estos homicidios. Entre las principales hipótesis investigadas está la posible relación de las muertes con disputas entre grupos delincuenciales que buscan el control territorial y de las actividades asociadas a la venta de estupefacientes, aunque esta línea aún no ha sido confirmada oficialmente. Un dato relevante revelado por El Pilón indica que Pedro Navarro Hernández había salido recientemente de prisión, donde estuvo recluido precisamente por el delito de tráfico de estupefacientes.

Tras los hechos, personal de la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía acudió a los sitios de los ataques. Su labor se centró en realizar las inspecciones técnicas a los cadáveres, recolectar pruebas materiales y cualquier evidencia física que pueda conducir a la identificación y posterior captura de los responsables, quienes hasta el cierre de la edición, permanecen prófugos.

Disclaimer: Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales hipótesis sobre los homicidios en Valledupar según las autoridades?

De acuerdo con la información proporcionada por El Pilón, las autoridades manejan la hipótesis de que estos homicidios podrían estar relacionados con disputas entre grupos delincuenciales que operan en la zona. Se investiga si los crímenes obedecen a peleas por el control territorial y la venta de estupefacientes, aunque esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente.

¿Qué funciones cumplen la Sijín y el CTI de la Fiscalía en la investigación de homicidios?

La Seccional de Investigación Judicial (Sijín) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía son las entidades encargadas de realizar las inspecciones técnicas a los cadáveres, recolectar pruebas y evidencia física en el lugar de los hechos, así como de iniciar las investigaciones para dar con los responsables de los homicidios cometidos en Valledupar.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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