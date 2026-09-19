Por: EL PILON SA

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La octava edición de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor, organizada por el diario El Pilón y celebrada en el Centro Comercial Unicentro de Valledupar, se consolidó como una vitrina esencial para la cultura y la economía local. El evento reunió a figuras reconocidas de la tradición, como el compositor y gestor cultural Beto Murgas, quien participó activamente y compartió su visión sobre el valor de estos encuentros para fortalecer la identidad regional.

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Según Murgas, este tipo de ferias ofrecen espacios significativos de integración familiar y reencuentro con las raíces vallenatas, especialmente a través de la cocina autóctona. Aseguró que la cita culinaria en Unicentro tiene la capacidad de atraer tanto a los nativos como a visitantes, permitiéndoles disfrutar de la repostería y de platos tradicionales, lo que hace de cada experiencia gastronómica algo especial para los gustos de todos. “Considero que es muy buena, hemos degustado de todos los sabores que nos han brindado y ratifico mi expresión: esto le permite no solamente a los nativos, sino a la gente de otras partes, venir y encontrar algo maravilloso para el gusto de cada quien”, expresó el gestor, de acuerdo con lo recogido por El Pilón.

Murgas, al reflexionar sobre los sabores más emblemáticos de la región, mencionó el sancocho de gallina como uno de los platos indispensables para quienes crecieron en la zona. Destacó que, aunque las costumbres criollas siguen presentes, Valledupar ha experimentado una transformación culinaria impulsada por la llegada de personas de otros lugares, enriqueciendo así su oferta gastronómica. El compositor señaló que este intercambio permite a la ciudad trascender fronteras y posicionarse a nivel nacional e internacional.

Pensando en el auge turístico, sobre todo durante celebraciones como el Festival de la Leyenda Vallenata, Murgas subrayó la importancia de que los locales exploren la diversidad de su propia cocina. Animó a la ciudadanía a descubrir cuáles son los platos que pueden compartir con los amigos y visitantes que acuden año tras año a los eventos en Valledupar, especialmente durante la programación gastronómica en Unicentro los días 19 y 20 de septiembre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la importancia de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor en la cultura de Valledupar?

La Feria Gastronómica Nuestro Sabor representa un espacio clave para la integración de las familias, el fortalecimiento de la identidad regional y el reencuentro con las raíces culinarias de Valledupar. De acuerdo con El Pilón y el testimonio de Beto Murgas, este evento permite tanto a locales como a visitantes explorar, disfrutar y valorar la riqueza de la cocina autóctona, promoviendo a su vez la economía y el turismo de la ciudad.

¿Qué platos representan la tradición culinaria vallenata, según Beto Murgas?

De acuerdo con el compositor y gestor cultural Beto Murgas, el sancocho de gallina es uno de los platos que más evocan la identidad y los recuerdos de la tierra vallenata, especialmente para quienes crecieron en la región. Murgas también resaltó cómo la cocina de Valledupar se ha diversificado con el tiempo gracias a la llegada de nuevas propuestas de otras regiones, manteniendo la esencia criolla al tiempo que incorpora sabores variados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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