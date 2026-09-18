Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Valledupar se prepara para vivir, los días 19 y 20 de septiembre de 2026, la octava edición de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor, una cita culinaria que busca resaltar, preservar y visibilizar la riqueza gastronómica del Cesar y la región Caribe. De acuerdo con el diario EL PILÓN, el evento tendrá lugar en el Centro Comercial Unicentro y combinará muestras comerciales, actividades para toda la familia, cocina en vivo, talleres y competencias culinarias, reforzando así su posición como gran vitrina cultural y económica de la zona.

Sigue a PULZO en Discover

Este año, la feria apuesta por el rescate de las tradiciones ancestrales, junto con la innovación gastronómica de alto nivel. Entre las grandes novedades está el Concurso de Dulce Típico, bautizado en honor a Fidelina Redondo, reconocida matrona que desde 1960 popularizó delicias como la chiricana, figuras de pastillaje y melazas de frutas. El certamen, que destaca la labor de las familias dulceras locales, busca proteger recetas autóctonas y entregar reconocimiento a quienes mantienen vivas estas tradiciones. La herencia de Redondo permanece vigente en manos de su hija, Piedad Vega Redondo, siguiendo la rigurosa premisa de precisión en cada preparación: “ni un gramo más ni un gramo menos”.

La feria, apoyada por marcas como Klaren’s, también se conecta con el mundo digital invitando a creadores de contenido gastronómico. Entre ellos, Juan Camilo Gómez Obando, conocido como ‘Juan Food Time’ y con más de 10 millones de seguidores, liderará una jornada de cocina en vivo, relatando además su proceso como emprendedor. La cuota regional la pone Charlie Pessellini, creador de ‘A la Carta Blog’, quien realizará su presentación culinaria junto a Klarens.

Uno de los momentos más esperados será la entrega del ‘Pilón de Oro’, galardón cuya evaluación estará a cargo de destacados expertos: los chefs Alejandro Daza, Wilmar López y Javid Jareth Acosta, cada uno con una sólida formación nacional e internacional y amplia trayectoria en diversas ramas culinarias.

Desde las 10:00 de la mañana del sábado, los asistentes podrán disfrutar de cocina en vivo, espectáculos musicales y actividades para toda la familia. El domingo ofrecerá talleres culinarios, shows en vivo, presentaciones musicales y el esperado cierre con la premiación principal en la categoría Restaurantes. Todo ello impulsado por el respaldo de aliados como Gases del Caribe, Comfacesar, Cámara de Comercio de Valledupar, Alcaldía de Valledupar, SENA y Unicentro, que facilitan el desarrollo de este espacio de integración, tradición y proyección económica para la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la importancia del Concurso de Dulce Típico Fidelina Redondo en la Feria Gastronómica Nuestro Sabor?

El Concurso de Dulce Típico representa un esfuerzo por rescatar y resaltar la herencia culinaria de Valledupar, premiando a quienes conservan recetas tradicionales como los dulces de paila y conservas criollas. Según EL PILÓN, el concurso no solo honra la memoria de Fidelina Redondo, pilar de la dulcería local, sino que también busca proteger el trabajo de las familias dulceras y mantener vivas sus preparaciones con precisión y autenticidad.

¿Quiénes conforman el jurado del Pilón de Oro y por qué su presencia es relevante?

El jurado del ‘Pilón de Oro’ está integrado por los chefs Alejandro Daza, Wilmar López y Javid Jareth Acosta, expertos con formación y experiencia reconocida en áreas como gastronomía internacional, cocina mediterránea, culinaria de vanguardia y repostería saludable. Su presencia, de acuerdo con la información de EL PILÓN, garantiza un nivel alto y riguroso de evaluación, aportando prestigio y confianza en la selección de los ganadores de este galardón.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z