Por: EL PILON SA

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La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata lanzó una convocatoria nacional dirigida a estudiantes de Diseño Gráfico, Diseño Visual y carreras afines, invitándolos a crear el afiche oficial para la versión número 60 del Festival de la Leyenda Vallenata, según información compartida por la propia Fundación. El evento está programado del 28 de abril al 1° de mayo de 2027, y esta convocatoria tendrá presencia en todo el país. La iniciativa se organiza en colaboración con la Red Académica de Diseño de Colombia (RAD) y el programa de Diseño Gráfico de la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Valledupar.

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De acuerdo con la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, la convocatoria busca involucrar a estudiantes de distintas regiones para que, a través de sus propuestas de diseño, interpreten los sesenta años de historia que ha vivido el Festival. Cada participante deberá investigar sobre la trayectoria del evento, profundizando en sus referentes culturales y musicales, además de estudiar los símbolos e iconografía propios del vallenato. Así, el afiche no solo deberá promocionar el evento, sino también servir como reflejo de la identidad y el patrimonio cultural que representa la tradición vallenata para el país.

Este reto creativo adquiere particular importancia al tratarse de la edición número 60 del Festival de la Leyenda Vallenata. Dicha versión contará con espacios emblemáticos como el Rey de Reyes de Acordeón Profesional, la Canción Vallenata Inédita, la Piqueria Mayor y, por primera vez, la Reina de Reinas. La obra ganadora se convertirá en la imagen central del festival y se utilizará, tanto en medios locales y regionales, como en la programación nacional e internacional del evento. Además, su aplicación se difundirá en piezas de publicidad, mercadeo y otras actividades propias de la promoción del festival, con lo cual tendrá un alcance significativo en diferentes escenarios culturales y comerciales.

Solo los estudiantes que pertenezcan a las facultades y programas académicos seleccionados podrán participar en esta convocatoria, la cual se abrirá oficialmente el 18 de septiembre y estará vigente hasta el 18 de octubre de 2026. Según la Fundación, el autor o equipo titular de la propuesta elegida recibirá un premio de 3.500.000 pesos, el cual será entregado durante la ceremonia de premiación en la celebración del festival número 60.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participar en la convocatoria para el afiche oficial del 60° Festival de la Leyenda Vallenata?

Para participar en la creación del afiche oficial, los estudiantes deben estar inscritos en alguna de las facultades o programas académicos previamente seleccionados y relacionados con el diseño gráfico o áreas afines. La inscripción estará abierta desde el 18 de septiembre de 2026 hasta el 18 de octubre del mismo año, de acuerdo con la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata.

¿Qué debe representar el diseño del afiche para el 60° Festival de la Leyenda Vallenata?

El diseño del afiche debe ser el resultado de una investigación sobre la historia del festival, sus referentes culturales y musicales, además de incorporar símbolos e iconografía vallenata. El objetivo es que el afiche se convierta en un símbolo de la identidad y valor cultural que el Festival representa para Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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