Por: EL PILON SA

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Con ocasión del fin de semana de Amor y Amistad, la Policía Metropolitana de Valledupar puso en marcha un operativo especial enfocado en la seguridad, la prevención y la movilidad, con el propósito de acompañar a las familias de la región y asegurar el desarrollo normal de las festividades tanto en la capital del Cesar como en su área metropolitana. Este despliegue institucional se dirige especialmente a zonas donde se prevé mayor afluencia de público, como sectores comerciales, locales de entretenimiento, parajes turísticos y parques, de acuerdo con la información entregada por El Pilón.

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Las autoridades han fortalecido sus estrategias para anticipar alteraciones del orden público y disminuir episodios de intolerancia que suelen incrementarse durante los días festivos. Para ello, están en marcha acciones como el ‘Plan Rumba Segura’, el ‘Plan Desenguayabe’ y el ‘Plan Gourmet’. Estas iniciativas buscan brindar garantías de seguridad tanto en el disfrute nocturno como en las actividades recreativas y gastronómicas de la agenda vallenata.

El coronel Germán Alexander Gómez Aranguren, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, señaló en entrevista con El Pilón que la prioridad institucional es proporcionar acompañamiento cercano y permanente a los habitantes durante estas fechas que incentivan la reunión social. Según manifestó el oficial, la fuerza pública cuenta con capacidad operativa para reaccionar de manera inmediata ante cualquier eventualidad que ponga en riesgo la tranquilidad de los ciudadanos. Adicionalmente, hizo un llamado a la comunidad para vivir esta celebración de manera responsable y pacífica, insistiendo en la importancia de la tolerancia, el respeto a las normas de convivencia y el autocontrol en el consumo de alcohol.

Paralelamente a las actividades propias de la festividad, la Policía ofrecerá cobertura de seguridad en eventos deportivos relevantes, como la Cuarta Copa de Patinaje Andrea Cañón—que congrega a deportistas de diferentes regiones—y el partido de fútbol entre Alianza Valledupar e Independiente Santa Fe, donde habrá controles reforzados en el entorno de los escenarios deportivos.

En cuanto a movilidad, la Seccional de Tránsito y Transporte intensificará los controles en los principales corredores viales, instando a los conductores a respetar la señalización, utilizar casco y cinturón de seguridad, y evitar la conducción bajo los efectos del alcohol para proteger la integridad de todos los ciudadanos. De esta manera, la Policía Metropolitana garantiza la continuidad de las acciones preventivas y de control, en coordinación con autoridades locales y otros organismos de socorro, durante todo el fin de semana festivo.

¿Qué medidas de seguridad implementó la Policía Metropolitana de Valledupar para el fin de semana de Amor y Amistad?

La institución activó operativos en puntos críticos de la ciudad, incluidas zonas comerciales y de esparcimiento, e implementó los planes ‘Rumba Segura’, ‘Desenguayabe’ y ‘Gourmet’ para prevenir desórdenes. Además, fortaleció la vigilancia en eventos deportivos y aumentó los controles viales para evitar incidentes durante las celebraciones.

¿Por qué es importante el autocontrol en el consumo de alcohol según la Policía durante celebraciones como Amor y Amistad?

La Policía Metropolitana resaltó que el autocontrol es fundamental para evitar situaciones de intolerancia y violencia, contribuyendo así a una convivencia pacífica y a la reducción de accidentes viales. Promovió el consumo moderado y la responsabilidad como pilares para garantizar la seguridad colectiva durante el festejo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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