Por: Portal Bogotá

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Las autoridades de Bogotá, a través del programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', han reafirmado su compromiso con la protección y el bienestar de los animales que residen en la ciudad. Una reciente acción liderada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) derivó en la recepción de más de 50 perros y gatos. Estos animales fueron entregados a la entidad luego de un operativo de recuperación del espacio público en la localidad de Fontibón. Dicho procedimiento se llevó a cabo en cumplimiento de un fallo dispuesto por la Inspección de Policía correspondiente, según reportó el IDPYBA en sus canales oficiales.

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La labor del equipo médico veterinario del IDPYBA fue fundamental durante el operativo, ya que las autoridades requirieron su presencia para asegurar que los animales afectados recibieran protección y atención especializada. Los perros y gatos fueron trasladados a un refugio seguro, donde permanecerán bajo custodia mientras avance el proceso judicial que determinará su futuro.

El Instituto aclaró de manera enfática que no está contemplado recurrir al sacrificio ni a la eutanasia de los animales rescatados. Por el contrario, actualmente son evaluados por médicos veterinarios especializados para garantizar el cuidado durante su estadía. Esta postura está alineada con la orientación de la administración distrital, que seguirá las indicaciones dispuestas por la Inspección de Policía, ya sea para devolver los animales a su anterior responsable o para definir su custodia permanente, siempre con el objetivo de resguardar los derechos y la dignidad de los seres sintientes involucrados.

El secretario Distrital de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, a través de una publicación en la red social X, comunicó los detalles del procedimiento, explicando que la intervención correspondió a una orden policial que se había intentado ejecutar en dos oportunidades previas. En la diligencia, se habilitaron vehículos y hogares de paso para albergar temporalmente a los animales.

Según el compromiso asumido por el querellante del proceso, durante los próximos meses se hará responsable de la alimentación, salud y bienestar de los animales afectados. Por su parte, a la persona desalojada, propietaria de la fundación objeto del operativo, se le notificará el sitio en el que los animales se encuentran, y cualquier solicitud posterior se gestionará conforme a las órdenes establecidas por la Inspección de Policía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sucedió con los animales recuperados en el operativo de Fontibón?

Los más de 50 perros y gatos implicados en el operativo de Fontibón fueron entregados al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y trasladados a un refugio seguro. Allí, equipos veterinarios especializados evalúan su estado de salud, descartando cualquier medida de sacrificio o eutanasia, a la espera de la decisión judicial que determinará su destino.

¿Quién garantiza la protección y bienestar de los animales tras los operativos judiciales en Bogotá?

La protección y bienestar de los animales involucrados en operativos judiciales en Bogotá es responsabilidad del IDPYBA, en coordinación con la administración distrital y bajo la supervisión de la Inspección de Policía. Además, el querellante del proceso debe encargarse del bienestar, alimentación y salud de los animales durante el tiempo necesario, conforme a lo ordenado por las autoridades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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