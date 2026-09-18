Por: Noticiero 90 minutos

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Un incendio forestal afecta en este momento la zona de Altos de Normandía, en el sector de Las Minas, al oeste de Cali, según información confirmada. Las llamas, que comenzaron a propagarse durante las últimas horas, han obligado a la intervención inmediata de los organismos de emergencia de la ciudad, que trabajan de manera coordinada para intentar controlar la situación y evitar que el fuego se extienda aún más.

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De acuerdo con los reportes, el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo, organismo encargado de coordinar la atención ante emergencias en la ciudad, activó todos sus protocolos para enfrentar esta contingencia. En paralelo, el Cuerpo de Bomberos de Cali ejecuta labores directas de control del incendio, desplegando una considerable cantidad de recursos humanos y logísticos en la zona afectada.

Para intentar contener las llamas, la respuesta incluye el uso de cuatro máquinas, un carrotanque, una ambulancia, una cuadrilla forestal especializada, un vehículo de logística y cerca de 80 unidades bomberiles, quienes siguen en campo desarrollando las intervenciones pertinentes. Gracias a esta movilización estratégica, se busca reducir el impacto del incendio y resguardar tanto la biodiversidad que caracteriza este sector de Cali como la integridad de las comunidades cercanas a Las Minas y Altos de Normandía.

Las autoridades ejecutan además labores de evaluación para determinar el alcance de la emergencia y calcular la extensión de terreno afectado por las llamas. Hasta el momento, no se ha comunicado información precisa sobre daños materiales o personas lesionadas, ya que la situación se encuentra aún en desarrollo y requiere atención permanente por parte de los equipos de respuesta.

Este nuevo incidente renueva las preocupaciones locales sobre el riesgo de incendios forestales en zonas residenciales y ecosistemas vulnerables al oeste de la ciudad, donde previamente se han registrado episodios similares que demandan continuos esfuerzos de prevención y reacción por parte de instituciones de emergencia y comunidad en general. La información oficial invita a la ciudadanía a mantenerse atenta a los canales de comunicación y a colaborar con las recomendaciones de los organismos de gestión de riesgo, mientras las labores de control y monitoreo avanzan bajo la coordinación de las autoridades competentes.

¿Cuáles son las acciones que adelantan los bomberos para controlar el incendio forestal en Altos de Normandía?

Según la información reportada, el Cuerpo de Bomberos de Cali atiende el incendio con la movilización de cuatro máquinas, un carrotanque, una ambulancia, una cuadrilla forestal especializada y un vehículo de logística, además de cerca de 80 unidades en campo. Todas estas acciones están dirigidas a rodear la zona afectada, cortar la propagación del fuego y prestar atención oportuna a cualquier emergencia que se derive del incidente.

¿Qué es el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y cuál es su papel en esta emergencia en Cali?

El Sistema Distrital de Gestión del Riesgo es la entidad encargada de coordinar y articular la respuesta a situaciones de emergencia en la ciudad de Cali, como incendios forestales, inundaciones u otros hechos que pongan en riesgo a la población y los ecosistemas. En el caso del incendio en Altos de Normandía, este sistema se activó para dirigir las operaciones y facilitar la colaboración entre diferentes organismos de emergencia y asistencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.