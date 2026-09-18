Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella reanudó su agenda regional luego de gestionar las primeras respuestas al terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. En esta nueva etapa de su gobierno, el foco ha estado puesto sobre la región Caribe, específicamente en el departamento de Bolívar, después de una visita previa en La Guajira. Uno de los primeros actos oficiales fue liderar un consejo de seguridad en Cartagena, desde donde reiteró su compromiso con la estrategia de “gobernar desde las regiones” y avanzar hacia una descentralización real, según reportó El Espectador.

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Esta apuesta por la presencia territorial nació de la intención de fortalecer la respuesta del Ejecutivo frente a los problemas de seguridad que afectan a distintas zonas del país. En este contexto, el gobierno de De la Espriella trabaja en la elaboración de un proyecto de ley de sometimiento dirigido a grupos armados ilegales. Por eso, cada visita regional inicia con consejos de seguridad, en los que se evalúan con detalle las estrategias operativas de la Fuerza Pública, el control del territorio y las acciones concretas orientadas a garantizar la tranquilidad en los departamentos más afectados por organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo.

En la reunión de Cartagena participaron gobernadores y alcaldes de la región, además de ministros clave como Jorge Mora (Defensa), Rodrigo Lara (Interior), Jaime Andrés Beltrán (Vivienda) e Indalecio Dangond (Agricultura). Se resaltó en este espacio la necesidad de avanzar en la lucha contra la impunidad y se planteó la aprobación en el Congreso de un estatuto antiterrorista, que permitiría identificar con precisión las zonas en las que las organizaciones criminales mantienen influencia, de acuerdo con los reportes del gobierno presentados por El Espectador.

Posteriormente, el presidente lideró un segundo encuentro en Cartagena para consolidar los llamados empalmes regionales junto al gobernador Yamil Arana y los alcaldes de Bolívar. En este encuentro se socializaron los proyectos prioritarios, especialmente los que se encuentran en fase avanzada para ser ejecutados en el corto plazo. En al menos nueve departamentos se recopilaron iniciativas listas para sacar adelante, las cuales serán evaluadas por Valerie Lafaurie, gerente de las regiones, y Nicolás Gómez, jefe de Despacho.

Tras su primer mes de mandato, De la Espriella anunció la destinación de 500.000 millones de pesos colombianos (COP) para impulsar diferentes proyectos regionales, y enfatizó que Bolívar será uno de los primeros departamentos en recibir una evaluación detallada de sus propuestas. Todo esto con la idea de consolidar resultados bajo su administración.

¿Cuáles son las principales estrategias de seguridad que impulsa el gobierno de Abelardo de la Espriella en la región Caribe?

De acuerdo con El Espectador, la prioridad está en los consejos de seguridad y en el fortalecimiento de la Fuerza Pública para enfrentar grupos ilegales como el ELN y el Clan del Golfo. Además, el gobierno trabaja en un proyecto de ley de sometimiento para esas organizaciones y busca la aprobación de un estatuto antiterrorista, con el fin de identificar las zonas más vulnerables y avanzar en acciones concretas contra la impunidad.

¿En qué consiste la estrategia de empalmes regionales propuesta por el presidente De la Espriella?

Según lo informado, la estrategia de empalmes regionales busca articular proyectos prioritarios entre el gobierno nacional, departamentos y municipios para impulsar su desarrollo bajo esta administración. En ese marco se recopilan y evalúan iniciativas que ya están listas para ejecutarse; los funcionarios asignados valoran su viabilidad antes de destinar recursos, como los 500.000 millones de pesos anunciados recientemente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.