Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella continúa consolidando una agenda focalizada en la región Caribe, como lo muestra el desarrollo reciente de un consejo de seguridad en Riohacha, capital de La Guajira. Esta reunión, celebrada con varios de sus ministros clave, evidencia su interés en gobernar desde los territorios y lanzar directrices concretas desde diferentes puntos del país. De acuerdo con El Espectador, el mandatario convocó a ministros de Interior, Defensa, Salud, Vivienda, Agricultura y Minas, además de importantes funcionarios de la presidencia como el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y la gerente para las regiones, con el fin de establecer una estrategia que combine diálogo regional y acciones contra estructuras armadas presentes en la zona.

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Durante la sesión, el jefe de Estado fue enfático en señalar los principales problemas que enfrenta La Guajira: seguridad ciudadana, control territorial y migración. Citado por El Espectador, De la Espriella resaltó que la ubicación estratégica de ese departamento exige una intervención sostenida del Estado. Por ello, anunció un fortalecimiento de la presencia de las Fuerzas Militares, especialmente para combatir a los grupos ilegales que operan en la región. Estas declaraciones estuvieron directamente relacionadas con el operativo reciente en el que cayó Naín Pérez, alias ‘Bendito Menor’, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsc), lo que para el presidente representa un avance en el objetivo de devolver la seguridad a la población guajira.

El mandatario también detalló ajustes en política migratoria, señalando que aumentarán los controles en las fronteras y la judicialización de quienes ingresen de forma irregular, en sintonía con anuncios recientes desde Cúcuta (Norte de Santander). Estas medidas buscan responder a los desafíos que la migración representa en la región Caribe. Además, De la Espriella confirmó la destinación de más de 40.000 millones de pesos colombianos (COP) para implementar proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento básico, recursos que serán distribuidos en municipios de La Guajira.

Finalmente, la agenda presidencial seguirá este fin de semana en Bolívar, particularmente Cartagena, donde el presidente dirigirá un consejo de seguridad, promoverá encuentros territoriales con alcaldes y gobernadores, dará inicio a obras en Montes de María e inaugurará una nueva vía en Turbana. Asimismo, sostendrá reuniones adicionales con ministros en Barranquilla, reafirmando su estrategia de liderazgo regional.

¿Cuáles son las medidas de seguridad y migración anunciadas por el presidente en La Guajira?

El presidente Abelardo de la Espriella anunció el fortalecimiento de la presencia de las Fuerzas Militares en La Guajira, enfocándose en la lucha contra los grupos armados ilegales. Además, confirmó que se aumentarán los controles en las fronteras y se reforzará la judicialización de quienes ingresen al país de manera irregular, todo ello como parte de una estrategia integral de seguridad y control migratorio en la región.

¿Qué proyectos de inversión anunció el Gobierno para La Guajira?

De acuerdo con la información divulgada por El Espectador, el Gobierno destinará más de 40.000 millones de pesos colombianos para poner en marcha proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento básico en La Guajira. Los recursos se distribuirán en varios municipios con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.