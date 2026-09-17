Por: El Espectador

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) comunicó que, durante la tarde del jueves 17 de septiembre, se presentaron dos movimientos telúricos cuyo epicentro fue el municipio de Sipí, ubicado en Chocó. La información oficial indica que el primer episodio ocurrió a las 4:10 p. m., con una magnitud de 4,6 y a una profundidad de 37 kilómetros. Apenas diez minutos más tarde, se registró un nuevo temblor en la misma zona, este con una magnitud de 3,3 y la misma profundidad. De acuerdo con el SGC, estos eventos fueron perceptibles en varias ciudades importantes del país, incluyendo Pereira, Buenaventura, Cali, Ibagué, Manizales y Popayán.

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Esta situación se enmarca dentro de la constante actividad sísmica de Colombia, donde, según explicaciones previas del exdirector del SGC, Julio Fierro, resulta esencial construir una memoria colectiva y fomentar una cultura sobre lo que implica vivir en una zona sísmicamente activa. Fierro subraya que no es posible anticipar la ocurrencia exacta de un sismo; por tanto, el aprendizaje, la preparación y la memoria sobre este tipo de eventos se convierten en herramientas fundamentales para la población.

El SGC atribuye la recurrencia de temblores en Colombia a su configuración geológica y tectónica. El país está ubicado en una zona de contacto de varias placas: la de Nazca, Sudamérica y Caribe. La mayor parte de la actividad sísmica se registra en la zona del Pacífico como resultado de la subducción —proceso en el que una placa tectónica se mueve debajo de otra— de la placa de Nazca bajo la Sudamericana, lo que también origina la fosa submarina del Pacífico y la cadena volcánica de los Andes. Otras zonas activas incluyen el área donde la placa Caribe se subduce bajo la Sudamericana y el “Nido Sísmico de Bucaramanga”, situado cerca de Los Santos, donde se produce el 60 % de los sismos nacionales.

En promedio, señala el SGC, el territorio colombiano experimenta cerca de 2.500 sismos mensuales. En los últimos 30 años, la Red Sismológica Nacional ha registrado aproximadamente 300.000 eventos sísmicos, reflejo de la alta actividad constante que caracteriza a Colombia.

¿Por qué ocurren tantos sismos en Colombia?

Colombia registra una alta actividad sísmica debido a su ubicación geológica. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, diferentes placas tectónicas interactúan en el territorio: Nazca, Sudamérica y Caribe, generando movimientos subterráneos frecuentes. Regiones como el Pacífico, el “Nido Sísmico de Bucaramanga” y zonas de subducción presentan mayor concentración de sismos.

¿Qué es la subducción y por qué es relevante para los sismos?

La subducción es un proceso geológico en el que una placa tectónica se desliza debajo de otra. Según datos del SGC, este fenómeno ocurre en la costa Pacífica, donde la placa de Nazca se introduce bajo la Sudamericana, provocando actividad sísmica y la formación de volcanes y fosas submarinas. Esta dinámica es clave para entender por qué tiembla tanto en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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