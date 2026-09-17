Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un fuerte movimiento sísmico sacudió Alaska en la mañana del jueves 17 de septiembre de 2026, según el informe difundido durante la misma jornada. El evento alcanzó una magnitud de 6,5 y tuvo como epicentro la zona de Nikolski, ubicada en el área de las islas Aleutianas. El temblor se registró exactamente a las 5:19 de la mañana, hora local de Alaska, lo que corresponde a las 9:19 de la mañana en Colombia, generando atención por la intensidad reportada.

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De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro se localizó en Nikolski, a tan solo 4,8 kilómetros de la isla Chagulak y unos 35,4 kilómetros de la isla Yunaska, con una profundidad significativa de 112 kilómetros. Las autoridades monitorearon atentamente la situación después de ocurrido el temblor, verificando tanto la infraestructura como la seguridad de la población cercana al epicentro.

A pesar de la fuerza del movimiento telúrico, los reportes oficiales confirmaron que no se identificaron daños estructurales graves ni personas heridas o víctimas relacionadas con el evento sísmico. Además, uno de los principales interrogantes surgidos tras el sismo fue la posible amenaza de un tsunami en la región. Sin embargo, tras analizar las características del movimiento, las autoridades concluyeron que no existía riesgo de tsunami asociado al temblor registrado en Alaska.

Posterior al sismo principal, se registraron al menos tres réplicas en el área, con magnitudes que oscilaron entre 3,0 y 4,5. Estos nuevos movimientos secundarios tuvieron epicentros localizados a diferente distancia de localidades como Nikolski, Unalaska/Dutch Harbor, Akutan y Atka, manteniendo la atención de los organismos de monitoreo para prevenir cualquier eventualidad adicional.

Mientras tanto, el Servicio Geológico Colombiano también informó sobre una jornada sísmica activa en Colombia. Durante la tarde de ese mismo jueves, hubo reportes de varios sismos: a las 2:19 de la tarde, se detectó un movimiento de magnitud 3,3 en el océano Pacífico, considerado superficial. A las 4:10 de la tarde, en Sipí, Chocó, se registró un sismo de magnitud 4,6 con una profundidad de 37 kilómetros. Diez minutos más tarde, otro temblor, también en la misma zona, alcanzó una magnitud de 3,3, igualmente a 37 kilómetros de profundidad. Con estos registros, fueron cinco los sismos informados en esa jornada en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la magnitud y ubicación del principal sismo ocurrido en Alaska?

El sismo que se sintió en Alaska tuvo una magnitud de 6,5, según reportes citados por el Servicio Geológico Colombiano. El epicentro estuvo ubicado en Nikolski, cerca de la isla Chagulak y la isla Yunaska, a una profundidad de 112 kilómetros.

¿Se reportaron daños o víctimas tras los sismos en Alaska y Colombia?

Según la información del Servicio Geológico Colombiano, tras el sismo principal de Alaska y sus réplicas, no se registraron daños estructurales ni víctimas. En Colombia, pese a la sucesión de varios temblores durante la tarde, tampoco se informaron afectaciones importantes a personas o infraestructuras.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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