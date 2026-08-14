Cuando el mar retrocede de manera rápida e inusual y deja expuestos sectores del fondo marino que normalmente permanecen bajo el agua, puede tratarse de una señal natural de que un tsunami se aproxima.

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Este fenómeno puede presentarse después de un terremoto que desplaza el fondo marino y mueve una enorme cantidad de agua. Sin embargo, no todos los tsunamis producen un retroceso visible del mar: en algunos casos, la primera señal puede ser directamente la llegada de una ola.

¿Por qué el mar puede retirarse?

Un tsunami se provoca principalmente cuando un terremoto u otro fenómeno desplaza verticalmente una gran masa de agua. La perturbación se propaga desde el punto de origen hacia diferentes direcciones.

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Cuando la primera parte de la onda que llega a una costa corresponde a un valle, el nivel del mar puede descender de manera repentina antes de que llegue la cresta de la ola. Por eso, una playa que normalmente está cubierta puede quedar temporalmente expuesta.

El problema es que este retroceso no significa que sea seguro acercarse. Por el contrario, puede ser una advertencia natural de que el agua regresará con gran fuerza.

¿Qué hacer si el mar retrocede de forma inusual?

1. Aléjese inmediatamente de la costa.

No espere a que llegue una alerta oficial si acaba de sentir un terremoto fuerte o nota un retiro repentino y anormal del mar.

2. Diríjase hacia zonas altas o tierra adentro.

Siga las rutas de evacuación establecidas por las autoridades y busque el lugar seguro más cercano.

3. No se acerque para tomar fotografías o mirar el fenómeno.

El retroceso puede ser seguido rápidamente por una corriente extremadamente peligrosa.

4. Manténgase alejado de la costa hasta recibir autorización para regresar.

Un tsunami puede estar compuesto por varias olas y la primera no necesariamente es la más grande.

5. Atienda las instrucciones oficiales.

Si existe una alerta de tsunami, siga las indicaciones de los organismos locales de emergencia y permanezca en la zona segura hasta que se levante la advertencia.

La regla más importante: si está en la costa y siente un terremoto fuerte, escucha un aviso de tsunami o ve que el mar se retira de forma repentina e inusual, no espere a comprobar qué ocurre: evacúe de inmediato.

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