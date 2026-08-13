Un grupo de colombianos residentes en Miami expresó su preocupación por la aparente baja asistencia a un punto de acopio habilitado en la zona de Doral para recibir donaciones destinadas a los damnificados por el terremoto de 7,4 que afectó a Colombia.

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A través de un mensaje difundido en redes sociales, señalaron que, mientras el lugar dispuesto para recolectar ayudas luce vacío, otros eventos que reúnen a la comunidad colombiana en esa ciudad suelen tener una alta convocatoria.

@victoralfonso.oficial Miami.. 1850 NW 84th Ave Unit 100 Doral, FL 33126 United States … Para la lista de cosas miren la pagina web oficial de GEM ❤️ ♬ original sound – VictorAlfonso

La reflexión plantea un contraste entre la participación de los colombianos en actividades de entretenimiento y su disposición para apoyar a quienes atraviesan una situación de emergencia en el país.

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En particular, se menciona que los partidos de la Selección Colombia y las fiestas suelen congregar a numerosos connacionales en Miami, mientras que para realizar donaciones no se observan las mismas filas.

El mensaje busca generar conciencia y motivar una mayor solidaridad con las personas afectadas por el terremoto.

La invitación es a que los colombianos en el exterior también se sumen a las iniciativas de ayuda y aporten, de acuerdo con sus posibilidades, a la recuperación de las comunidades damnificadas.

Más que una crítica, la publicación de los jóvenes plantea una pregunta sobre las prioridades de la comunidad colombiana en el exterior frente a una tragedia nacional.

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Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.