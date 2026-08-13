Indra Group desplegará más de 70 puntos de conectividad satelital en Valle del Cauca, Caldas y Chocó, con el objetivo de restablecer las comunicaciones en las zonas más afectadas por el terremoto.

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La iniciativa será implementada a través de Hispasat y no tendrá costo para el Estado.

Además, se habilitarán zonas Wi-Fi gratuitas para que los habitantes puedan comunicarse y para facilitar el trabajo de las autoridades y organismos de emergencia. También se analiza llevar estos equipos a Risaralda.

La ubicación de los puntos se definirá junto con las autoridades nacionales y territoriales, teniendo en cuenta las necesidades detectadas en las zonas afectadas y las dificultades de conectividad.

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La compañía también pondrá a disposición drones equipados con cámaras de alta resolución para sobrevolar sectores del Valle del Cauca, evaluar daños en infraestructura e identificar áreas críticas. Pilotos certificados acompañarán esta operación.

Indra también estudia utilizar herramientas de visión artificial y análisis de imágenes satelitales para detectar daños estructurales y cambios en el territorio.

Estas tecnologías ya fueron utilizadas en España tras las inundaciones de Valencia en 2024.

La compañía mantiene coordinación con el Gobierno y la UNGRD para identificar otras necesidades en las que la tecnología pueda apoyar la emergencia.

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