Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Las autoridades de Pereira han decidido suspender temporalmente las clases en 67 instituciones educativas oficiales, en respuesta al reciente terremoto que afectó a la ciudad. La decisión, anunciada por la Alcaldía de Pereira y sostenida por instrucciones del alcalde Mauricio Salazar, busca proteger a estudiantes, docentes y el personal administrativo mientras expertos evalúan los posibles daños en las infraestructuras escolares, de acuerdo con información publicada por El Diario.

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Con el objetivo de garantizar la seguridad en el regreso a las aulas, la alcaldía encomendó a los equipos técnicos de la Secretaría de Educación, desde la Dirección de Bienes y Servicios, la inspección de cada una de las sedes oficiales. Este proceso exhaustivo considera no solo las aulas, sino también corredores, zonas comunes y diversos elementos estructurales. La tarea es identificar daños visibles como fisuras, grietas o colapso de techos que puedan haber surgido por el movimiento telúrico, y determinar si las edificaciones cumplen con las condiciones requeridas para retomar las actividades académicas. En el caso de la Institución Educativa Jesús María Ormaza, por ejemplo, se reportó el colapso parcial del techo y la aparición de grietas en distintos espacios, mientras que en La Palabra y Diego Maya Salazar se identificaron fisuras y daños visibles en sus fachadas, según las inspecciones citadas por El Diario.

La suspensión de clases es una medida estrictamente preventiva y se mantendrá hasta que los especialistas terminen las inspecciones y se cuente con un informe sobre la seguridad de cada edificio. La alcaldía subraya que el retorno de la comunidad educativa se definirá únicamente cuando se certifique que no hay riesgos, y que cada institución podrá retomar actividades presenciales en la medida en que se garantice la integridad de quienes la habitan. No existe una fecha definida para este regreso, ya que depende completamente del resultado de las evaluaciones técnicas. Las medidas adoptadas incluyen incluso la declaratoria de área de riesgo para algunos planteles, como ocurrió en el barrio Samaria con la Institución Educativa Diego Maya Salazar.

Estas revisiones, según las fuentes consultadas en El Diario, evidencian la importancia que las autoridades locales le conceden a los protocolos de seguridad y a la protección de los estudiantes antes de autorizar cualquier reanudación de clases. La administración municipal continuará informando a la ciudadanía conforme avance el proceso de verificación y reparación en las sedes educativas.

¿Cuándo volverán a clases las instituciones educativas oficiales en Pereira tras el terremoto?

El retorno a clases en las instituciones educativas oficiales de Pereira no tiene una fecha definida, ya que depende de los resultados que arrojen las inspecciones técnicas. De acuerdo con la Alcaldía de Pereira, solo será posible reanudar actividades cuando se determine que cada sede cuenta con condiciones de seguridad adecuadas para estudiantes y personal.

¿Qué daños estructurales se han identificado en colegios de Pereira después del sismo?

Entre los daños identificados tras el terremoto, se reportan colapso parcial de techos, fisuras y grietas en fachadas y muros, así como caída de paredes y ventanas en diferentes instituciones educativas oficiales. Estos hallazgos han llevado a declarar algunas áreas como zonas de riesgo, como en el caso de la Institución Educativa Diego Maya Salazar, según información de El Diario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.