Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Leonardo Castro, delantero del club Millonarios y figura reconocida del fútbol colombiano, demostró su solidaridad al liderar junto a su esposa, Daniela Múnera, una campaña humanitaria en Bogotá destinada a apoyar a los afectados por el reciente terremoto en Pereira. La pareja habilitó desde muy temprano el jueves 13 de agosto un centro de acopio para recolectar ayudas que serán enviadas a las familias damnificadas por el sismo de magnitud 7,4 que sacudió la ciudad el pasado lunes 10 de agosto, según lo informó El Diario.

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El llamado a la acción fue realizado a través de las redes sociales de la pareja, quienes indicaron que el centro de acopio, ubicado en la calle 17A #69B-74 en Bogotá, estaría funcionando desde las 6:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Se destacó que Leonardo Castro y su esposa estarían presentes en la tarde, acompañando a quienes decidieran aportar a la causa. La meta principal de la iniciativa es recolectar tantas donaciones como sea posible y enviarlas posteriormente a Pereira, ciudad que Castro siente como suya por los fuertes lazos personales y profesionales que mantiene con la comunidad.

La lista de ayudas solicitadas es amplia e incluye agua, productos de hidratación, alimentos no perecederos, cobijas, colchonetas, carpas, linternas, pilas, almohadas, elementos de aseo personal, ropa en buen estado, artículos para mascotas y medicamentos vigentes. Castro subrayó la importancia de aportar según las capacidades de cada persona, reiterando que toda contribución, por pequeña que sea, puede aliviar el sufrimiento de quienes perdieron sus bienes y hogares durante la emergencia. El objetivo de centralizar la recolección en la capital es facilitar posteriormente el envío de las donaciones a Pereira.

Esta campaña solidaria tiene un significado especial, pues Castro, aunque nacido en El Tambo, Cauca, creció en Pereira, donde trabajó en distintos oficios antes de convertirse en futbolista profesional. Su vínculo con la capital risaraldense se fortaleció al ser protagonista en la histórica consecución de la primera estrella del Deportivo Pereira en la Liga BetPlay 2022-II, donde fue máximo goleador con 15 anotaciones. A pesar de su actual vinculación con Millonarios, Castro demuestra que su legado y compromiso con Pereira continúa, promoviendo la solidaridad desde cualquier lugar en que se encuentre. Según El Diario, esta iniciativa se suma a muchas otras gestadas por figuras del fútbol colombiano, en un esfuerzo colectivo por apoyar a quienes atraviesan momentos difíciles tras el desastre natural.

¿Qué donaciones se están solicitando para los damnificados del terremoto en Pereira?

De acuerdo con la información suministrada por El Diario, Leonardo Castro y su esposa invitaron a donar agua, productos de hidratación, alimentos no perecederos, cobijas, colchonetas, carpas, linternas, pilas, almohadas, elementos de aseo personal, ropa en buen estado, artículos para mascotas y medicamentos vigentes. Estas ayudas buscan brindar una respuesta rápida y completa a las necesidades prioritarias de quienes resultaron afectados por el terremoto.

¿Por qué la campaña solidaria de Leonardo Castro tiene especial relevancia en Pereira?

La importancia de esta iniciativa radica en la estrecha relación de Leonardo Castro con Pereira. Aunque nació en El Tambo, Cauca, Castro creció y comenzó su carrera profesional en Pereira, ciudad donde trabajó en varios oficios antes de debutar con el Deportivo Pereira. Además, fue pieza clave en el primer título de liga del club, lo que fortalece su compromiso y vínculo sentimental con la comunidad afectada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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