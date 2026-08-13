Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Leonardo Castro, delantero de Millonarios, junto a su esposa Daniela Múnera, ha tomado una iniciativa de solidaridad frente a la tragedia que atraviesa Pereira tras el fuerte terremoto del pasado 10 de agosto, de magnitud 7,4. Ambos habilitaron un centro de acopio en Bogotá, activo este jueves 13 de agosto desde la mañana hasta la tarde, con el propósito de reunir donaciones para los afectados en la capital risaraldense, ciudad con la que Castro mantiene un profundo vínculo personal y profesional.

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La pareja anunció la campaña a través de sus redes sociales, invitando a los ciudadanos de Bogotá a acercarse a la calle 17A #69B-74, donde ellos mismos estarán presentes durante la jornada en horas de la tarde. El objetivo es recolectar una variedad de artículos necesarios en medio de la emergencia: desde agua y alimentos no perecederos hasta cobijas, colchonetas, carpas, linternas, pilas, almohadas, ropa en buen estado, medicamentos no vencidos y elementos para mascotas. Castro y su esposa remarcaron que cualquier ayuda, por pequeña que sea, puede representar un cambio significativo para quienes lo perdieron todo durante la emergencia. Según El Diario, la campaña centraliza las donaciones en Bogotá para posteriormente facilitar la entrega en Pereira y así apoyar la recuperación de las familias víctimas del sismo.

El gesto de Castro trasciende la simple ayuda material debido a su fuerte conexión con Pereira. Aunque nació en El Tambo, Cauca, fue en Pereira donde enfrentó su juventud como obrero, repartidor y recolector de residuos antes de cumplir su sueño de ser futbolista profesional al integrarse a Deportivo Pereira en 2014. Ese lazo se profundizó cuando, en 2022, fue figura y goleador del club durante la histórica obtención de su primera estrella en la Liga BetPlay 2022-II. Tras ese triunfo, fue transferido a Millonarios en 2023 y renovó su vínculo en 2025, pero su identidad con Pereira nunca desapareció.

La campaña liderada por Castro se suma a las acciones emprendidas por otros jugadores, clubes y figuras del fútbol colombiano, que en los últimos días han utilizado sus plataformas para promover campañas y centros de acopio en favor de los damnificados. Sin embargo, para Castro, el esfuerzo tiene un sentido profundamente personal, pues se trata de la ciudad donde forjó su carácter, su carrera y con la que mantiene un compromiso que va mucho más allá del deporte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se están organizando las donaciones para Pereira tras el terremoto?

De acuerdo con El Diario, Leonardo Castro y su esposa centralizaron la recolección de donaciones en un centro de acopio en Bogotá, el cual estará abierto durante todo el día para facilitar la entrega de víveres, bienes y medicamentos en buen estado. La organización busca garantizar que las ayudas lleguen de forma rápida y segura hasta las familias damnificadas en Pereira.

¿Por qué Leonardo Castro está tan involucrado en la ayuda a Pereira?

Leonardo Castro mantiene una relación especial con Pereira, pues fue en esa ciudad donde creció, trabajó en diferentes oficios y comenzó su carrera profesional como futbolista. Además, tuvo un papel clave en la obtención del primer título del Deportivo Pereira. Por eso, su iniciativa solidaria responde a un sentimiento de gratitud y compromiso con la comunidad que lo vio forjarse.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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