Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El fútbol sudamericano ha decidido ser parte activa en la respuesta y atención tras el reciente terremoto que impactó a Colombia. La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) junto a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) hizo público, este jueves 13 de agosto de 2026, un anuncio sobre una contribución económica significativa para ayudar en las tareas de reconstrucción en los territorios afectados.

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De acuerdo con la información oficial difundida ese mismo jueves por la Federación Colombiana de Fútbol, ambas organizaciones destinarán un total de 1.000.000 de dólares, recursos que serán enfocados en las zonas y personas golpeadas por la emergencia sísmica. El anuncio se enmarca en el contexto de una movilización amplia que desde el mismo momento del desastre ha canalizado apoyos desde sectores muy diversos tanto a nivel nacional como internacional.

La ayuda será articulada a través de la campaña nacional "Colombia, un solo corazón", liderada por la primera dama, Ana Lucía Pineda, quien ha sido el rostro principal en la gestión y coordinación de las donaciones. La iniciativa reúne esfuerzos de sectores públicos, privados, organizaciones sociales y de la ciudadanía, consolidando un espacio colectivo de solidaridad en el que el fútbol ahora suma un aporte destacado. Este respaldo no solo busca solventar necesidades materiales inmediatas, sino también reafirmar el compromiso social del deporte en momentos de adversidad.

CONMEBOL y la FCF enfatizaron que la decisión responde a una responsabilidad del fútbol sudamericano y llamaron tanto a clubes, organizaciones deportivas, aliados estratégicos y aficionados como a la comunidad internacional a no dejar de acompañar los procesos de recolección de ayuda. Su mensaje reitera que la situación demanda un acompañamiento sostenido y que la reconstrucción será una tarea de largo plazo.

En cuanto a la utilización de los recursos, el comunicado oficial aclara que el millón de dólares será manejado dentro del marco de la campaña nacional, pero hasta ahora no se han conocido detalles sobre la distribución por departamentos o ciudades. No existe al cierre del anuncio una cifra específica destinada a territorios como Pereira, Cali o Chocó. Hasta el 12 de agosto, la campaña había logrado coordinar más de 1.500 toneladas de ayudas, incluyendo alimentos, agua, medicamentos, artículos para albergues y equipos para los organismos de emergencia, priorizando principalmente los departamentos de Risaralda, Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Chocó. Además, se han canalizado equipos para la labor de Medicina Legal en Risaralda y se han habilitado puntos de acopio de ayuda humanitaria en ciudades como Pereira.

El aporte anunciado por CONMEBOL y la Federación Colombiana de Fútbol se suma a un esfuerzo colectivo que, en paralelo a las necesidades inmediatas, ahora encara el desafío de reconstruir viviendas, infraestructura y servicios en las regiones afectadas. Ambas entidades insisten en que la solidaridad debe mantenerse y piden a toda la comunidad del fútbol no dejar de apoyar las familias damnificadas, pues la magnitud del reto necesita de la continuidad del respaldo social.

Por el momento, la administración y distribución específica del millón de dólares se mantendrá a nivel nacional y no hay anuncio oficial que detalle el destino particular para ciudades o regiones específicas.

¿Qué entidades lideran la ayuda para damnificados después del terremoto en Colombia?

La campaña nacional "Colombia, un solo corazón" liderada por la primera dama Ana Lucía Pineda, es la encargada de articular las ayudas de distintas entidades, empresas, organizaciones sociales y ciudadanos para asistir a los damnificados del terremoto, con el respaldo económico reciente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

¿Cómo se distribuye la donación de la CONMEBOL y la FCF entre los territorios afectados por el terremoto?

Hasta el momento, las organizaciones no han anunciado la distribución específica del millón de dólares entre los departamentos o ciudades afectados. Los recursos serán manejados a través de la campaña nacional, pero no existe aún una cifra concreta para regiones como Pereira, Cali o Chocó, según el reporte oficial de la Federación Colombiana de Fútbol.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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