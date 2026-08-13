Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La solidaridad del fútbol sudamericano ha tomado protagonismo en la emergencia que vive Colombia tras el reciente terremoto. Este jueves 13 de agosto de 2026, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) oficializaron una significativa donación conjunta de un millón de dólares. El anuncio, realizado por la FCF, confirma que estos fondos serán asignados a labores de reconstrucción en múltiples territorios afectados por la tragedia.

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La contribución será canalizada a través de la campaña nacional “Colombia, un solo corazón”, según detalló la organización en un boletín. Esta iniciativa está bajo el liderazgo de la primera dama, Ana Lucía Pineda, quien ha coordinado la integración de recursos provenientes de entidades públicas, empresas privadas, organizaciones sociales y la ciudadanía. La campaña se ha destacado por su capacidad de reunir alimentos, agua potable, medicamentos, elementos para albergues y equipos especializados para organismos de emergencia, priorizando territorios como Risaralda, Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Chocó.

Según la información oficial, para el 12 de agosto ya se habían gestionado más de 1.500 toneladas de ayudas y elementos prioritarios para la atención de damnificados. En Risaralda, por ejemplo, la campaña ha coordinado el envío de equipos fundamentales para fortalecer la capacidad de respuesta de Medicina Legal, y, en Pereira, existen puntos habilitados para recibir y distribuir donaciones humanitarias.

El aporte de CONMEBOL y la FCF se inscribe en el marco de una movilización mucho más amplia de apoyos nacionales e internacionales que ha cobrado fuerza desde que ocurrieron los hechos. Las organizaciones deportivas comunicaron que su decisión responde a la responsabilidad social que asume el fútbol y su voluntad de acompañar al país en uno de los episodios más duros de su historia reciente. Además, hicieron un llamado a clubes, organizaciones deportivas, aliados estratégicos, hinchas y la comunidad internacional para que continúen contribuyendo con recursos y suministros dirigidos a las familias perjudicadas.

Es importante señalar que, aunque la cifra de un millón de dólares fue confirmada por la Federación Colombiana de Fútbol y la Confederación Sudamericana de Fútbol, no se detalló cuántos recursos serán destinados de forma específica a cada departamento o ciudad afectada; tampoco existe un anuncio sobre montos para Pereira, Risaralda u otros municipios. Por ahora, los fondos serán manejados a nivel nacional dentro de la campaña coordinada desde la Presidencia.

El compromiso de la FCF y CONMEBOL refuerza el mensaje de que la solidaridad no puede detenerse ante la magnitud de los desafíos que enfrenta Colombia para reponer viviendas, infraestructura y servicios básicos golpeados por el terremoto. Ambas organizaciones recalcaron la urgencia de mantener el respaldo hacia las personas afectadas mientras avanza la reconstrucción del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ayudará la donación de CONMEBOL y FCF a las zonas afectadas por el terremoto en Colombia?

La donación de un millón de dólares anunciada por la Confederación Sudamericana de Fútbol y la Federación Colombiana de Fútbol será gestionada dentro de la campaña “Colombia, un solo corazón”, enfocada en apoyar la reconstrucción de los territorios afectados. Los recursos permitirán fortalecer la movilización de alimentos, medicinas, equipos de emergencia y materiales esenciales para los damnificados, aunque, por el momento, no se ha precisado cómo será distribuido el dinero entre los departamentos o ciudades.

¿Qué es la campaña 'Colombia, un solo corazón' y quién la lidera?

La campaña nacional “Colombia, un solo corazón” es una iniciativa que coordina la recolección y entrega de ayudas para las personas perjudicadas por el terremoto. Bajo el liderazgo de la primera dama, Ana Lucía Pineda, articula acciones entre instituciones públicas, empresas privadas, organizaciones sociales y ciudadanos, gestionando alimentos, insumos médicos y logísticos hacia las zonas con mayores necesidades tras la emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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