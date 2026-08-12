Por: El Espectador

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El reciente incendio ocurrido en la cárcel de Buenaventura ha conmocionado a las autoridades y generado una respuesta inmediata del Gobierno Nacional. De acuerdo con información oficial del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa, estas dos entidades coordinan actualmente el traslado de más de 370 internos a otros centros penitenciarios del país. Esta medida urgente se toma a raíz del siniestro, que dejó como consecuencia la muerte de cuatro reclusos y la destrucción total del establecimiento penitenciario.

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La situación fue detallada por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien informó que entre los internos afectados en Buenaventura se encuentran miembros de los grupos conocidos como los Shottas y los Espartanos. Toro explicó que “este incendio se logró apagar a la 1:30 a.m. Hay cuatro personas fallecidas, dos personas que están heridas y ya se encuentran en el hospital. La cárcel quedó completamente destruida”. Añadió, además, que se estableció contacto directo con el ministro de Justicia, Iván Alfonso Cancino González, para gestionar, junto con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el traslado de todos los internos y así prevenir posibles problemas de violencia o alteraciones del orden público, dado el perfil de las personas recluidas en este centro.

En respuesta a la emergencia, la gobernadora indicó que existe una colaboración efectiva con el Gobierno Nacional, reiterando el compromiso del ministro de Justicia para apoyar todas las gestiones necesarias que permitan un traslado seguro y rápido de los reclusos. Según la mandataria, el objetivo principal es evitar que la situación derive en nuevos conflictos dentro del sistema carcelario o en la ciudad, teniendo en cuenta la destrucción total de las instalaciones y la gravedad de la emergencia.

Por otra parte, se señaló que el trabajo conjunto entre el Gobierno Departamental y el Nacional busca no solo mitigar los daños causados por el incendio, sino también priorizar la seguridad de la población del Valle del Cauca y ofrecer una respuesta eficiente ante las necesidades y riesgos derivados de esta crisis penitenciaria.

Para ampliar información sobre temas de justicia, seguridad y derechos humanos, puede consultar la sección Judicial de El Espectador, medio que sigue de cerca este tipo de noticias.

¿Por qué se decidió trasladar a los internos de la cárcel de Buenaventura?

El traslado de más de 370 internos de la cárcel de Buenaventura fue determinado tras el incendio que dejó la estructura completamente destruida y ocasionó la muerte de cuatro reclusos. Según lo informado por la Gobernación del Valle, la acción busca garantizar la seguridad, evitar alteraciones del orden público y responder eficazmente a la emergencia.

¿Qué acciones tomó el Gobierno tras el incendio en la cárcel de Buenaventura?

De acuerdo con la información oficial, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa, coordinó junto con el Inpec y el Gobierno Departamental el traslado de los internos, priorizando la seguridad ciudadana y la gestión inmediata para prevenir riesgos mayores tras el desastre penitenciario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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