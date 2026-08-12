La emergencia continúa en San José del Palmar, Chocó, dos días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país. Desde este municipio, ubicado en la zona del epicentro, un habitante logró enviar un reporte sobre las condiciones que enfrentan las comunidades.

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Se trata de Andrey Jiménez, quien consiguió cargar la batería de su teléfono con ayuda de un comerciante local y pudo comunicarse pese a las dificultades que persisten con la energía y las telecomunicaciones.

En su testimonio cuenta cómo transcurren estos días para los habitantes del municipio, donde todavía hay afectaciones en viviendas, servicios públicos y vías de acceso.

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El relato también incluye las dificultades que, según Jiménez, enfrentan los organismos de socorro para atender situaciones que se presentan en medio de la emergencia.

Sin luz y con dificultades para acceder a agua

Según el testimonio del habitante, el servicio de energía eléctrica todavía no se ha restablecido completamente en San José del Palmar.

También asegura que el sistema de acueducto sufrió afectaciones, lo que ha complicado el acceso al agua potable en algunas zonas. A esto se suman las dificultades para desplazarse hacia diferentes veredas y corregimientos debido a daños y derrumbes en los caminos.

La situación ocurre mientras las autoridades y organismos de socorro continúan realizando evaluaciones sobre el impacto del terremoto y atendiendo las necesidades de las comunidades afectadas.

Jiménez explica que algunas familias permanecen fuera de sus viviendas debido a los daños que presentan las estructuras y al temor provocado por las réplicas registradas después del movimiento principal.

Su testimonio ofrece una mirada desde la zona donde se concentró parte de la emergencia, aunque los detalles específicos sobre el número de viviendas afectadas y las familias damnificadas corresponden a los balances oficiales que siguen en proceso de consolidación.

“Con lo poco que tenían”: el relato sobre los bomberos

Uno de los momentos que más llama la atención en el relato tiene que ver con la atención de un incendio ocurrido después del terremoto.

Jiménez contó que integrantes del Cuerpo de Bomberos de San José del Palmar tuvieron que trabajar con las herramientas que tenían disponibles para controlar las llamas.

“Los bomberos, con su voluntad y unas palas, apagaron el incendio; con lo poco que tenían”.

La situación llevó al habitante a hacer un llamado para que los organismos de socorro puedan contar con más herramientas e insumos para responder a las emergencias que todavía se presentan en el municipio.

El relato no solo muestra las necesidades de quienes permanecen en la zona afectada, sino también el trabajo que continúan realizando los equipos locales mientras se desarrollan las labores de atención.

El miedo continúa después del terremoto en Chocó

A las dificultades materiales se suma la preocupación que permanece entre los habitantes por las réplicas.

Este 12 de agosto, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo movimiento de magnitud 3,4 con epicentro en San José del Palmar. El sismo ocurrió 48 horas después del terremoto de magnitud 7,4 y tuvo una profundidad de 98 kilómetros.

Para una comunidad que todavía evalúa los daños en sus viviendas y permanece pendiente de posibles nuevos movimientos, las réplicas aumentan la incertidumbre sobre cuándo podrán regresar a una situación de normalidad.

En medio de ese escenario, Jiménez destacó la solidaridad que han recibido y la presencia de personas que han llegado para apoyar las labores de emergencia.

Su principal llamado está relacionado con la necesidad de contar con más herramientas para los equipos de socorro y con el restablecimiento de servicios básicos que permitan a las comunidades avanzar en la recuperación.

Por ahora, San José del Palmar continúa entre los puntos que concentran la atención de las autoridades, mientras se mantienen las labores de evaluación, asistencia y recuperación tras el terremoto.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.