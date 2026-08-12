Por: EL PILON SA

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Winder y Deivi, dos adolescentes venezolanos de 15 y 17 años, apenas habían comenzado a adaptarse a la vida en Cali, Colombia, buscando dejar atrás una tragedia reciente. Tras la pérdida de su madre, su hermano menor y su abuela en los terremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio, los hermanos, junto a su padre Deivi Delfín, intentaban reconstruir su historia familiar lejos de los escombros de La Guaira. Sin embargo, menos de dos meses después de sobrevivir a aquel desastre, el miedo tocó nuevamente a su puerta cuando un sismo de magnitud 7,4 estremeció el occidente colombiano la mañana del 10 de agosto.

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De acuerdo con información publicada por The New York Times y citada en varios medios, Winder y Deivi permanecieron 26 días participando en las labores de búsqueda de sus familiares desaparecidos entre los restos de los edificios derrumbados. La recuperación de los cuerpos de sus seres queridos marcó un antes y un después en sus vidas, obligándolos a tomar la difícil decisión de abandonar Venezuela. Cali fue elegida como refugio y punto de partida para empezar de nuevo, donde finalmente se reunieron con su padre, quien llevaba una década sin verlos debido a su trabajo como barbero en Colombia.

El momento del reencuentro familiar fue catalogado por Delfín como un hecho cargado de incredulidad y emoción, ya que la noticia de la supervivencia de sus hijos le llegó después de días de incertidumbre. “Ven, aquí tengo a tus hijos”, le informó su hermano, según el propio relato de Delfín. Tras la reunión, los tres regresaron a Colombia con la esperanza de dejar atrás el miedo.

No obstante, la sensación de seguridad se vio truncada rápidamente. El 10 de agosto, el temblor con epicentro en San José del Palmar, Chocó, se sintió con intensidad en Cali. Winder y Deivi se encontraban en su vivienda al momento de las sacudidas y evacuaron el lugar de inmediato recordando la tragedia vivida en Venezuela. Su padre, al enterarse de la emergencia, corrió para buscarlos. Tras minutos de angustia, los encontró sanos frente a la barbería donde trabaja, momento que describió entre lágrimas y alivio por volver a reencontrarse con sus hijos.

La familia decidió no regresar inmediatamente a su vivienda, optando por permanecer afuera ante el temor de nuevas réplicas. El padre resumió el sentimiento al afirmar: “Aquí estamos bien. Nosotros estamos aquí, con vida”. Esta frase, después de sobrevivir a dos terremotos devastadores, representa el valor y la resiliencia que han debido forjar en pocas semanas. A pesar de las heridas emocionales, Winder, Deivi y su padre siguen luchando por empezar de nuevo.

¿Cómo sobrevivieron Winder y Deivi a dos terremotos en menos de dos meses?

Winder y Deivi lograron sobrevivir primero al sismo en Venezuela del 24 de junio, donde perdieron a su madre, su hermano menor y su abuela. Durante 26 días, participaron en las labores de rescate en La Guaira, apoyando incluso a otras personas. Luego, tras reunirse con su padre en Cali, volvieron a enfrentar el miedo el 10 de agosto durante el fuerte terremoto que sacudió el occidente colombiano, del que también salieron ilesos.

¿Qué consecuencias emocionales experimentó la familia Delfín tras los terremotos en Venezuela y Colombia?

De acuerdo con los testimonios recopilados en The New York Times y citas de los propios protagonistas, la familia tuvo que enfrentar el dolor de la pérdida y la ansiedad ante una posible repetición de la tragedia. Aunque sobrevivieron a ambas emergencias naturales, prefirieron quedarse fuera de su vivienda tras el segundo sismo por temor a réplicas, evidenciando el impacto psicológico que dejaron estos eventos en su proceso de adaptación y reconstrucción de vida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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