Por: Noticiero 90 minutos

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Tras la emergencia ocurrida por el colapso de una edificación, los esfuerzos de los organismos de socorro y voluntarios se concentran en un término fundamental para la labor de rescate: la ‘ventana de vida’. De acuerdo con la información compartida en el portal 90minutos.co, este concepto corresponde al lapso en el que existenn más probabilidades de ubicar y extraer a personas con vida de entre los escombros, siendo los primeros minutos y horas cruciales para el éxito de la operación. No se trata de un periodo exacto, ya que la supervivencia de quienes quedan atrapados depende de factores variados como la gravedad de las lesiones, el acceso a oxígeno y agua, la temperatura y la manera en que la persona quedó atrapada dentro de la estructura.

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Durante un derrumbe, las víctimas enfrentan amenazas adicionales como el síndrome de aplastamiento, situación que ocurre cuando permanecen por largos periodos bajo fuertes presiones de peso. Según el alcalde de Cali, Alejandro Eder, las primeras 20 horas resultan decisivas para encontrar sobrevivientes, como lo reiteró en sus declaraciones sobre el proceso de identificación y rescate en las zonas afectadas por el sismo del 10 de agosto en Colombia. Eder también informó que durante las tareas coordinadas desde el Puesto de Mando Unificado han rescatado a 88 personas, aunque lamentablemente 74 han fallecido, como reportó a través de sus redes sociales.

De acuerdo con Jhon Jairo Castro, voluntario del grupo ‘Topos Azteca’, la celeridad en las labores de rescate es fundamental. Castro resalta la importancia de trabajar sin descanso, tanto de día como de noche, porque es durante esas primeras horas que existe una mayor esperanza de salvamento. Este trabajo requiere preparación, recursos y dotación adecuada para quienes participan, así como apoyo constante de la comunidad, añade el voluntario. Además, la operación exige extremar precauciones: antes de retirar escombros, el personal debe analizar la estabilidad de la estructura, identificar rutas seguras y emplear equipos que permitan detectar signos de vida sin poner en peligro a los propios rescatistas.

A pesar de la reducción progresiva de la ventana de vida con el paso del tiempo, los equipos no descartan encontrar sobrevivientes incluso días después, gracias a la formación de espacios protegidos conocidos como bolsas de vida. Por tanto, al enfrentar una emergencia estructural, la prioridad es combinar velocidad con seguridad, para preservar la vida tanto de las víctimas como de quienes llevan a cabo el rescate.

¿Qué es la ventana de vida en un rescate tras un derrumbe?

La ventana de vida es el periodo inicial posterior a un colapso estructural en el que existen mayores probabilidades de localizar y rescatar personas con vida, según información citada por 90minutos.co. Depende de factores como lesiones, acceso a aire, agua y la conformación de espacios que permitan la respiración bajo los escombros.

¿Por qué es vital actuar rápido durante un rescate tras un sismo según los expertos?

Es vital actuar rápido porque, como señala Jhon Jairo Castro de ‘Topos Azteca’, cada hora disminuye las probabilidades de hallar sobrevivientes. Los rescatistas deben trabajar de forma continua en las primeras horas, sin descanso, dado que la vida de las personas atrapadas depende de la pronta atención en ese lapso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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