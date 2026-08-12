Por: Blu Radio

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Tal como se esperaba, con 269 votos el Congreso en pleno escogió a Jorge Eliécer Laverde como nuevo contralor General de la República, en reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez para el periodo 2026-2030.

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La sesión se retrasó varias horas por cuenta de la gran cantidad de impedimentos que fueron presentados por los congresistas, aludiendo temas como posibles investigaciones fiscales que podrían estar incursos. La gran mayoría de estos impedimentos fueron negados a excepción del presentado por la senadora del Pacto Histórico, Carolina Corcho, aludiendo su condición de haber sido Ministra de Salud del gobierno anterior y tener varias investigaciones en su contra.

En las horas previas a la elección, Laverde consolidó el respaldo de las bancadas de los partidos Centro Democrático, Liberal, Conservador, Alianza Verde, La U, Cambio Radical, Nuevo Liberalismo, En Marcha, Demócrata Colombiano, Alianza Social Independiente y el Pacto Histórico.

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¿Quién es Jorge Eliécer Laverde, nuevo contralor general de la República?

El nuevo jefe del control fiscal es un jurista nacido en La Dorada, Caldas. Es doctor en Derecho y realizó una estancia posdoctoral en la Università di Bologna, en Italia. También cuenta con dos maestrías y seis especializaciones cursadas en la Universidad de los Andes, la Universidad Externado de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana.

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Es auditor internacional certificado en Londres, egresado del Curso de Información Militar y Defensa Nacional (CIDENAL) y Oficial de la Reserva Profesional de la Policía Nacional de Colombia. En el ámbito académico, ha publicado obras sobre derecho y es autor de siete libros relacionados con gobierno y gestión pública. En el pasado trabajó en la Asamblea Departamental de Caldas y fungió como Procurador Judicial en la sede de la entidad en el departamento de Risaralda. Hasta hace poco se desempeñaba como secretario de la Comisión Sexta del Senado.

Durante su campaña a la jefatura del ente de control fiscal, Laverde hizo uso de las redes sociales para presentar su propuesta en las que aseguró mantener la independencia institucional, el rigor jurídico y el talento humano que durante años ha protegido los recursos públicos; así como modernizar la entidad mediante el uso de la inteligencia artificial, la gobernanza de datos y estableciendo una cultura de control para enfrentar los retos de los próximos años.

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