La elección del próximo contralor general de la República parece tener un claro favorito. A pocas horas de que el Congreso pleno vote al reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez, cinco de los principales partidos políticos del país anunciaron de manera conjunta que respaldarán la candidatura del abogado constitucionalista Jorge Laverde Vargas.

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(Vea también: Los nombres que suenan para ser el nuevo contralor: hay varias movidas en el Congreso)

El apoyo fue oficializado por el Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de La U y Cambio Radical, colectividades que aseguraron haber evaluado los perfiles de los aspirantes antes de tomar la decisión.

Con este respaldo, Laverde llega como el principal opcionado para convertirse en el próximo jefe del organismo de control.

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Cinco partidos anunciaron que votarán por Jorge Laverde

La decisión fue comunicada a través de una carta conjunta firmada por las cinco colectividades.

En el documento señalaron que Jorge Laverde Vargas cuenta con las condiciones necesarias para asumir la dirección de la Contraloría General de la República.

“Los partidos Centro Democrático, Partido Liberal Colombiano, Partido Conservador Colombiano, Partido de la U y Cambio Radical, tras evaluar de manera responsable los perfiles y las condiciones que demanda la elección del próximo contralor general de la República, han decidido brindar su respaldo al doctor Jorge Laverde Vargas”, indica el comunicado.

Como bancada del @CeDemocratico hemos decidido respaldar al Dr. Jorge Laverde Vargas para la Contraloría General de la República, luego de analizar con rigor las hojas de vida, la trayectoria y los perfiles de los aspirantes Jorge Laverde cuenta con las capacidades para ejercer… pic.twitter.com/yIEerQYpHv — Hernán Cadavid (@hernancadavidma) August 11, 2026

Las colectividades agregaron que respaldan al abogado por considerar que reúne “las más altas condiciones profesionales, técnicas y humanas”, además de una trayectoria que, según afirmaron, lo acredita para ejercer el cargo.

En la carta también destacaron su experiencia en el sector público y manifestaron que esperan que su gestión contribuya al fortalecimiento de la Contraloría, la protección de los recursos públicos y la confianza ciudadana en las instituciones.

Jorge Laverde llegaría con cerca de 181 votos

El respaldo político deja a Jorge Laverde con una amplia ventaja antes de la votación prevista para este miércoles 12 de agosto.

De acuerdo con la composición actual del Congreso, las bancadas que anunciaron su apoyo suman aproximadamente 181 curules, distribuidas entre el Centro Democrático (47), el Partido Liberal (45), el Partido Conservador (29), el Partido de La U (22), Cambio Radical (19), las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (14) y la Alianza Social Independiente (5).

Aunque la cifra podría variar si otros sectores políticos deciden acompañar su candidatura, el respaldo anunciado lo convierte en el principal favorito para quedarse con el cargo.

La sesión del Congreso pleno está convocada para las 9:00 de la mañana y se espera que la elección quede definida antes del mediodía.

Quién es Jorge Laverde, el favorito para la Contraloría

Jorge Laverde Vargas es abogado con formación en derecho constitucional y una amplia trayectoria académica.

Según su hoja de vida, es doctor en Derecho y cuenta con maestrías en Gobierno del Territorio y Gestión Pública, así como en Administración de Negocios.

También posee especializaciones en Derecho Constitucional, Alto Gobierno, Gestión y Planificación Territorial, Gerencia Financiera, Gerencia Empresarial y Administración de la Salud.

Su perfil fue uno de los aspectos destacados por los partidos que anunciaron su respaldo, al considerar que reúne la experiencia técnica y profesional necesaria para dirigir el máximo organismo de control fiscal del país.

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