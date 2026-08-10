La recta final para la elección del nuevo contralor general de la Nación en el Congreso de la República avanza en medio de intensas negociaciones y movimientos estratégicos entre las diferentes bancadas políticas. Si la votación se definiera hoy, la disputa se centraría principalmente entre Andrés Castro Franco, Carlos Mario Zuluaga y Jorge Eliécer Laverde, quienes se perfilan con mayor fuerza entre un total de diez aspirantes, según informó El Tiempo.

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Sin embargo, debido a la dinámica política, no se descarta que surjan sorpresas de última hora por parte de los demás contendientes: Luis Enrique Abadía García, Julián Mauricio Ruiz, Diana Carolina Torres, Ana Monsalvo Herrera, Amanda Madrid Panesso, Carol González Mora y Rosalba Jazmín Cabrales Romero, de acuerdo con el periódico.

En el plano de los respaldos políticos, se conoció que la candidatura de Castro contaría con el apoyo del procurador Gregorio Eljach, mientras que Zuluaga y Laverde tendrían el guiño de los partidos Conservador y Liberal, respectivamente. Por su parte, el Ejecutivo ha mantenido una postura de respeto hacia la independencia del Legislativo.

“El Gobierno no busca un contralor de bolsillo. Respetamos plenamente la autonomía del Congreso”, aseguró el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien además subrayó la importancia de que el ganador lidere una gestión estrictamente anticorrupción y ajena a pactos políticos del pasado. No obstante, dentro de los nombres analizados, figura Ana Elena Monsalvo —quien hizo parte del equipo de empalme anticorrupción del nuevo gobierno en el sector Hacienda— como una opción cercana al abelardismo que podría ganar impulso.

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Un actor clave en esta elección será el partido Centro Democrático, que cuenta con 47 votos y cuyas señales recientes apuntan hacia una etapa de reconciliación institucional, marcada por el respaldo a la modificación de la sede de posesión y la presencia de Álvaro Uribe Vélez en dichos actos. Se prevé que la bancada se reúna con los aspirantes para tomar una decisión conjunta. Si estos votos se suman a las apuestas por Castro, Zuluaga o Laverde, podría consolidarse un bloque mayoritario al que se alinearían colectividades como La U y Cambio Radical.

En la otra orilla, el Pacto Histórico, que representa la bancada mayoritaria con 68 curules, se mantiene a la expectativa de definir su estrategia frente a los intereses del oficialismo, buscando articular una oposición unificada en el arranque del nuevo cuatrienio.

Expertos y candidatos coinciden en que, más allá de la disputa por el liderazgo de la entidad, el gran reto del próximo Contralor será fortalecer el trabajo preventivo mediante el uso de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial, garantizando una vigilancia más eficaz sobre los recursos públicos de la Nación. La cita decisiva tendrá lugar este miércoles en el Congreso.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.