Por: Caracol TV

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Durante la semana del 10 al 16 de agosto de 2026, los conductores de vehículos particulares que transiten por Villavicencio deberán estar atentos al esquema de “pico y placa”, una medida que sigue vigente en la capital del Meta con base en el Decreto 015. Esta regulación, según lo reportado por Noticias Caracol, busca controlar la circulación de automotores dentro del polígono establecido por la Administración municipal, manteniendo la intención de disminuir la congestión y mejorar la movilidad en este sector estratégico de la ciudad.

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La disposición para la semana indicada mantiene el formato ya conocido: de lunes a viernes, los vehículos estarán sujetos a restricción según el último dígito de su placa, en dos intervalos de tiempo: desde las 6:30 hasta las 9:30 de la mañana y, posteriormente, entre las 5:00 y las 8:00 de la noche. De acuerdo con las autoridades, es fundamental que los ciudadanos revisen con anticipación el día en que les corresponde la restricción y organicen sus recorridos conforme a estas franjas horarias.

En cuanto a la rotación de placas, el lunes 10 de agosto la prohibición será para placas terminadas en 5 y 6; el martes para las que finalicen en 7 y 8; miércoles para placas con terminación en 9 y 0; jueves para 1 y 2; y viernes para 3 y 4. El sábado 15 y domingo 16 de agosto no aplicará la restricción. La medida rige únicamente durante los horarios y en el interior del polígono determinado, permitiendo el tránsito por las vías que lo rodean, siempre que no se ingrese al área restringida.

Según lo indicó el secretario de Movilidad, Luis Fernando Ramírez Garzón, incumplir esta normativa tiene consecuencias claras. El comparendo C14 será impuesto a quienes infrinjan el pico y placa, lo cual equivale a una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de la posible inmovilización del vehículo, conforme a las disposiciones vigentes.

El Decreto 015 extiende la regulación también al servicio de taxi, que tendrá restricción de lunes a domingo entre las 6:00 de la mañana y la medianoche. Solo podrán circular para mantenimiento en horarios determinados, y con la debida señalización de “Fuera de servicio”. Asimismo, para 2026 se contemplan jornadas de restricción especial, como el Día de la Bicicleta y el 31 de octubre, Día de los Niños, con diferentes reglas según el tipo de vehículo.

¿Cómo funciona el pico y placa para particulares en Villavicencio en agosto de 2026?

El pico y placa para vehículos particulares en Villavicencio opera de lunes a viernes, de 6:30 a 9:30 de la mañana y de 5:00 a 8:00 de la noche, según el último número de placa. Los días de la semana tienen asignados dígitos específicos, y la restricción aplica exclusivamente dentro del polígono definido por la Administración municipal.

¿Cuáles son las sanciones por incumplir el pico y placa en Villavicencio?

Quienes incumplan la restricción del pico y placa en Villavicencio serán sancionados con el comparendo C14, equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, y podrían enfrentar la inmovilización del vehículo, según lo informó el secretario de Movilidad, Luis Fernando Ramírez Garzón, en información obtenida por Noticias Caracol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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