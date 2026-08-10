El arranque del nuevo mandato presidencial vino acompañado de un movimiento drástico en la política de seguridad y defensa del país. A pocas horas de asumir como comandante en jefe de las Fuerzas Militares y de Policía, el presidente Abelardo De La Espriella recibió sus primeros reportes operacionales, los cuales ya dejan importantes bajas de cabecillas criminales, capturas estratégicas y el traslado masivo de personas privadas de la libertad que estaban amparadas por beneficios del gobierno anterior.

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Frente a este agitado panorama, el analista Felipe Zuleta pasó por los micrófonos de Blu Radio para desglosar lo que significan estos primeros movimientos del Ejecutivo: “El cambio es de 180 grados, el presidente ha sido muy claro en que no va a permitir que se sigan presentando los desmanes en las cárceles y espere porque vienen la construcción de las megárceles”, sentenció el panelista al referirse a la nueva línea de mano firme implementada desde la Casa de Nariño.

La ofensiva reportada por el mandatario incluyó la muerte de Hernando Forero Mosquera, alias Ruso o ‘Alemán’, señalado cabecilla de la estructura 28 de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, abatido junto a otros tres integrantes en zona limítrofe entre los departamentos de Meta, Guaviare y Vichada. A esto se sumó la muerte de dos miembros del ‘clan del Golfo’ en Antioquia y la captura en Necoclí de cuatro supuestos integrantes de su componente financiero y de narcotráfico.

Asimismo, uno de los primeros hitos informados fue la captura de Héctor Orlando Bastidas Bravo, alias ‘Bonito’, señalado como segundo cabecilla de la ‘Segunda Marquetalia’ (Comandos de Frontera), quien operaba en el sur del país y en territorio ecuatoriano. Paralelamente, el Gobierno confirmó el traslado a diferentes centros penitenciarios de 117 reclusos que en su momento se habían beneficiado de los lineamientos de la denominada ‘paz total’.

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Mientras el Ejecutivo reitera que “en la era del Tigre no habrá tregua para los bandidos” y refuerza la operatividad de las Fuerzas Militares —con el respaldo de un ministro de Defensa que recalcó que no habrá espacio para quienes imponen la ley del miedo—, la Defensoría del Pueblo encendió las alarmas ante los hostigamientos registrados en varias regiones, exigiendo un enfoque integral que sume a la respuesta militar estrictas medidas de protección y prevención para las comunidades vulnerables, en medio de combates activos en zonas de Cauca y Tolima.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.