Por: Gol Caracol

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Colombia vivió una jornada histórica en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, realizados en Santo Domingo, al lograr el segundo puesto en el medallero general, una hazaña que evidencia la fortaleza y progreso del deporte nacional, así como la llegada de nuevas generaciones de atletas. Según el Comité Olímpico Colombiano (COC), el país obtuvo un total de 266 medallas y superó ampliamente sus resultados de la edición anterior, realizada hace tres años en San Salvador, en la que sumó 244 medallas.

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, reconoció de forma pública el esfuerzo de los 468 deportistas que participaron, así como el de sus entrenadores y familias. Mediante un mensaje en su cuenta de X, De la Espriella agradeció su dedicación y reafirmó su compromiso con el desarrollo deportivo nacional, asegurando que se implementarán más oportunidades y mejores condiciones de preparación para los atletas.

El conteo final situó a la delegación colombiana en la segunda posición del cuadro de medallas, por detrás de México, que lideró con 407 preseas (167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce), y seguida de Cuba, con 51 medallas doradas. Colombia cerró su participación con 91 oros, 98 platas y 77 bronces, consolidando la segunda mejor actuación en su historia en este certamen, solo superada en Barranquilla 2018, cuando alcanzó 270 medallas. Además, los 91 oros ubican a Colombia cerca de su récord de 100 oros obtenidos en Mayagüez (Puerto Rico) en 2010 y marcan la sexta ocasión consecutiva en la que el país supera las 200 medallas en estos juegos.

El presidente del COC, Ciro Solano, expresó su satisfacción por los resultados e hizo hincapié en que los atletas nacionales lograron superar lo hecho en la edición anterior en San Salvador. Cabe destacar que, aunque la delegación colombiana fue la sexta más numerosa —con 468 atletas—, logró ubicarse en el podio frente a países como República Dominicana (702 competidores), México (691), Venezuela (543), Cuba (497) y Guatemala (476).

En cuanto a disciplinas, el patinaje fue la más exitosa para Colombia, aportando 15 oros, mientras que el levantamiento de pesas sumó 13. La natación destacó por la cantidad total de preseas, con 41, seguida por el patinaje (24), el ciclismo y el levantamiento de pesas (20 cada uno). Dentro de las actuaciones individuales, sobresalió el gimnasta Ángel Barajas y la bolichera María José Rodríguez, quienes obtuvieron cuatro oros y una plata cada uno.

De acuerdo con Solano, el país entero se siente orgulloso de sus atletas, quienes no solo consiguieron medallas sino que transmitieron alegría a toda Colombia.

¿Cuántas medallas ganó Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

Colombia obtuvo un total de 266 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Santo Domingo. De estas, 91 fueron de oro, 98 de plata y 77 de bronce, ubicándose en el segundo lugar del medallero general.

¿Cuáles fueron las disciplinas en las que Colombia consiguió más medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe?

El patinaje fue la disciplina más destacada para Colombia en cuanto a medallas de oro, logrando 15 preseas doradas, seguida por el levantamiento de pesas con 13. Además, el país sobresalió en natación, ciclismo y deportes como bolos, squash y rugby.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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