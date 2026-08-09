Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La llegada de la Vuelta a Colombia 2026 marcará dos jornadas de cambios significativos en la movilidad de Ibagué este martes 11 y miércoles 12 de agosto. De acuerdo con información suministrada por la Secretaría de Movilidad de la ciudad, estas modificaciones buscan garantizar el desarrollo seguro de una de las competencias ciclísticas más reconocidas del país, tanto para participantes como para los ciudadanos que transitan por las principales vías de la capital tolimense.

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El martes 11 de agosto, la caravana de la Vuelta a Colombia ingresará a Ibagué proveniente de Gualanday. El recorrido previsto contempla puntos clave de la ciudad como Buenos Aires, Picaleña, la calle 145 y la glorieta de la vía al Aeropuerto Perales, con final en las inmediaciones del Parque Deportivo. Por este motivo, las autoridades determinarán el cierre temporal de la calzada en sentido ascendente desde aproximadamente las 8:00 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde. Sin embargo, la duración podrá variar según el avance de los deportistas.

La Secretaría de Movilidad indicó que, durante la restricción del martes, quienes necesiten dirigirse hacia el aeropuerto contarán con una ruta alterna desde la glorieta de El Salado en dirección al Aeropuerto Perales. Además, se recalca la importancia de prestar atención a la señalización instalada y seguir estrictamente las indicaciones del personal de tránsito, quienes estarán ubicados en los puntos intervenidos para regular el flujo vehicular y orientar a los conductores. Las recomendaciones también se extienden a quienes tengan vuelos programados, ya que deberán prever los cambios y salir con suficiente tiempo para evitar retrasos.

El miércoles 12 de agosto, Ibagué volverá a experimentar modificaciones en la movilidad, en esta ocasión como punto de partida de una nueva etapa de la Vuelta a Colombia 2026. Desde las 8:00 de la mañana, la caravana partirá desde el Parque Deportivo y avanzará hacia el sector del Aeropuerto Perales y Picaleña antes de abandonar la ciudad. Esta dinámica invertirá el sentido de la intervención vial respecto al día anterior.

El director Operativo de la Secretaría de Movilidad, Fabián Tinoco, hizo un llamado a la ciudadanía para que revise y planee con anticipación sus desplazamientos, evitando en lo posible las zonas por donde pasará la competencia. Tinoco recordó que estas medidas son esenciales para proteger la integridad de ciclistas, peatones y conductores en medio del evento, y pidió comprensión por los posibles ajustes en los viajes diarios. Finalmente, invitó a los ibaguereños a disfrutar del espectáculo deportivo, siempre cumpliendo con las normas y evitando ubicarse en lugares de riesgo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales vías afectadas por la Vuelta a Colombia 2026 en Ibagué?

Las vías de Ibagué que resultarán mayormente impactadas durante la Vuelta a Colombia 2026 incluyen Buenos Aires, Picaleña, la calle 145, la glorieta hacia el Aeropuerto Perales y el sector del Parque Deportivo. Tanto el martes como el miércoles se realizarán cierres y modificaciones en estos corredores, lo que exige atención especial de conductores y peatones que transiten por dichas zonas.

¿Qué recomendaciones han dado las autoridades para los días de movilidad restringida en Ibagué?

Las autoridades, en especial la Secretaría de Movilidad, han solicitado a los habitantes programar sus desplazamientos, consultar rutas alternas y respetar la señalización y las instrucciones de los agentes de tránsito durante ambos días. También aconsejan salir con mayor anticipación, especialmente para quienes tengan vuelos o compromisos importantes, con el objetivo de evitar contratiempos en los corredores afectados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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