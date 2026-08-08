Por: Portal Bogotá

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Bogotá celebró su aniversario número 488 ratificando el compromiso de la administración distrital, liderada por el alcalde mayor Carlos Fernando Galán, de mejorar la calidad de vida de miles de ciudadanos a través de obras y acciones concretas. Según la Alcaldía, la jornada de conmemoración se convirtió en un espacio para entregar resultados palpables a la comunidad, mostrando cómo los recursos públicos se invierten en proyectos que benefician el entorno y el bienestar de los habitantes.

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Dentro de este contexto, la Alcaldía Local de Puente Aranda fue protagonista al sumarse a la celebración con iniciativas orientadas a fortalecer la integración y el desarrollo local. Una de las principales acciones consistió en la entrega de siete parques renovados, en cuyos trabajos se invirtieron más de 2.700 millones de pesos. Datos de la administración local señalan que estas obras benefician a más de 29.000 personas de barrios como Veraguas, Colón Dalias, La Alquería, Ciudad Montes II Sector, Los Sauces y Carabelas. Cada parque fue dotado con nuevas zonas de juegos infantiles, donde el piso en caucho garantiza una mejor absorción de impactos, elevando la seguridad y disminuyendo el riesgo de lesiones, especialmente para los más pequeños.

En una apuesta por mejorar la movilidad y la infraestructura vial, también se entregaron tres vías renovadas en los barrios Jazmín, Villa Sonia y Asunción. De acuerdo con la Alcaldía, esta intervención representó una inversión cercana a los 1.680 millones de pesos y benefició directamente a más de 1.200 personas. Las obras incluyeron la renovación de la estructura vial, adecuación de redes de aguas lluvias, construcción de sumideros y nivelación de pozos, contribuyendo así a una movilidad más segura y eficiente para toda la comunidad.

La celebración de este aniversario sirvió, además, como escenario para fortalecer los lazos comunitarios mediante actividades físicas y encuentros deportivos de futsal, dirigidos a niños, jóvenes y familias. Estos espacios promovieron hábitos saludables y prestaron especial atención al cuidado mutuo. Otro momento significativo fue la visita a la Casa Hogar Senderos de Vida, donde se brindó acompañamiento y reconocimientos a personas mayores a través de la entrega de kits de bienestar y donaciones, resaltando su valor en la sociedad.

De este modo, la conmemoración de Bogotá no solo estuvo marcada por la entrega de obras, sino también por el impulso de la solidaridad y el encuentro ciudadano en Puente Aranda, una localidad que trabaja para ofrecer espacios seguros, modernos e inclusivos para toda su gente.

¿Cuáles son las principales obras entregadas por la Alcaldía Local de Puente Aranda durante el aniversario de Bogotá?

Durante la celebración, la Alcaldía Local de Puente Aranda entregó siete parques renovados y tres vías mejoradas en los barrios Jazmín, Villa Sonia y Asunción, con una inversión conjunta que superó los 4.300 millones de pesos, beneficiando a más de 30.000 habitantes.

¿Qué características de seguridad incluyen los nuevos parques de Puente Aranda en Bogotá?

Los parques renovados cuentan con zonas de juegos infantiles equipadas con pisos en caucho de alta absorción de impactos, diseñados para brindar mayor seguridad y prevenir lesiones por caídas, permitiendo que los niños disfruten de espacios de recreación seguros y modernos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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