Por: El Espectador

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En un reciente operativo en la localidad de Fontibón, cuatro hombres fueron capturados tras ser sorprendidos robando una tienda de la cadena OXXO situada en la calle 22F con carrera 105. Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento, los delincuentes descendieron de una camioneta Mazda blanca y, con el rostro cubierto por tapabocas, intimidaron a los empleados con un arma de fuego. Uno de ellos vestía un uniforme similar al del comercio, lo que evidencia la planeación detrás del delito, buscando despistar tanto a los trabajadores como a eventuales clientes.

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La rápida acción de las autoridades fue fundamental para frustrar el escape, pues al detectar la intervención policial, los asaltantes intentaron huir en el mismo vehículo, pero el llamado “plan candado” permitió interceptarlos a pocas cuadras del sitio. Durante la inspección, los uniformados hallaron una pistola, 150 gramos de droga sintética y uniformes con los que los implicados buscaban pasar inadvertidos. Llama la atención que el vehículo tenía una placa falsa adherida encima de la original; esta maniobra tenía como objetivo eludir la identificación por parte de las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad, un recurso común en la comisión de delitos urbanos.

De acuerdo con la información entregada, tanto el arma, como la droga y el vehículo fueron incautados. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por delitos de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, falsedad marcaria —alteración de señales que identifican un objeto, como las placas de vehículos— y tráfico de estupefacientes. Además, se conoció que uno de los sujetos tenía antecedentes penales por hurto, lo que agrava su situación jurídica. Las grabaciones de las cámaras serán piezas clave en la imputación y el proceso de investigación liderado por la Fiscalía.

De acuerdo con la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 10 de julio de 2026 se han reportado 4.043 hurtos a comercios en Bogotá. Esta cifra representa una reducción del 20,6 % respecto al año anterior, si se consideran las denuncias reportadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo operaron los delincuentes para robar la tienda OXXO en Fontibón?

Según los registros de las cámaras de seguridad y la investigación policial, los delincuentes llegaron en una camioneta Mazda blanca, cubrieron su identidad con tapabocas e incluso usaron uniformes similares a los del establecimiento. Armados, intimidaron a los trabajadores y sustrajeron el dinero en efectivo. Intentaron escapar, pero fueron interceptados por la reacción rápida de las autoridades.

¿Qué significa el delito de falsedad marcaria por el que fueron capturados?

El delito de falsedad marcaria hace referencia a la manipulación o alteración de las señales de identificación de un objeto, en este caso, una placa falsa adherida sobre la original de un vehículo para evadir la detección de las cámaras de seguridad. Este procedimiento se considera un agravante en los procesos judiciales relacionados con robos y otros crímenes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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