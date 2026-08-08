Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) ha presentado el pronóstico del clima para Bogotá este domingo 9 de agosto de 2026, con información precisa que permite a la ciudadanía programar sus actividades con anticipación. De acuerdo con el informe entregado por IDIGER a través del portal 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', durante la madrugada se prevé un cielo parcialmente cubierto y predominio de tiempo seco; sin embargo, no se descarta la presencia de lluvias ligeras en algunas localidades específicas como Usaquén, Chapinero y Santa Fe. La temperatura mínima estimada para esta franja horaria es de 11°C, lo que sugiere una sensación térmica fresca al iniciar el día.

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En cuanto a las condiciones meteorológicas de la mañana, el IDIGER señala que el cielo permanecerá entre parcial a ligeramente cubierto y continuará el predominio del tiempo seco. Hacia el final de la jornada matutina, se advierte la posible ocurrencia de lloviznas en las zonas de Sumapaz y Usme, así que quienes planean actividades al aire libre en estas localidades deben mantenerse atentos a estos reportes.

Este pronóstico cobra relevancia para quienes desean participar en las actividades dominicales, como la tradicional Ciclovía de Bogotá, la cual tendrá programación especial para este 9 de agosto. Consultar el clima es un aspecto esencial para que los ciudadanos disfruten de estas experiencias al aire libre con mayor seguridad y comodidad.

Para quienes buscan información en tiempo real sobre lluvias en la capital, existe una opción digital sencilla a través de la plataforma Mapas Bogotá. Acceder a esta herramienta es posible desde cualquier dispositivo con acceso a internet, ya sea celular, tableta o computador. El procedimiento consiste en ingresar a mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono de mapa, dirigirse a la ventana "Tipos de mapa", ubicar la categoría 'Otros mapas' y elegir la opción 'Lluvias'. Allí el usuario puede escribir la dirección específica que desea consultar; una vez confirmada por el sistema, el mapa mostrará la ubicación solicitada y las condiciones de lluvias correspondientes, facilitando la planeación de desplazamientos o actividades en distintos sectores de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el IDIGER y cuál es su función en el pronóstico del clima para Bogotá?

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) es la entidad encargada de monitorear y reportar las condiciones meteorológicas en Bogotá, así como de emitir alertas y recomendaciones para la gestión de riesgos asociados al clima. Su labor principal es entregar información precisa y actualizada sobre el pronóstico del tiempo, como ocurrió con el reporte del 9 de agosto de 2026, lo que ayuda a los ciudadanos a planificar sus actividades y a las autoridades a tomar decisiones informadas.

¿Cómo se puede consultar el mapa de lluvias en Bogotá usando la plataforma oficial?

Para consultar el mapa de lluvias en Bogotá, debe ingresar a la página mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono de mapa, dirigirse a 'Tipos de mapa', y dentro de la sección 'Otros mapas', elegir ‘Lluvias’. Allí, puede digitar la dirección de interés y el sistema mostrará la ubicación específica en el mapa, permitiendo conocer en tiempo real si está lloviendo en ese sector de la ciudad. Esta herramienta facilita la toma de decisiones para movilidad y actividades al aire libre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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