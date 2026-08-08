El hecho ocurrió durante la noche del jueves 7 de agosto en el barrio La Estrella, localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

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La información fue revelada por el periodista Gato Noticias, de Olímpica Stereo, quien indicó que la víctima fue identificada como “Y. Andrés G. G. García”.

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Según el relato divulgado por el comunicador, el conductor había salido de su vivienda para cumplir con su jornada laboral y posteriormente se dirigió hasta la carrera 18D con calle 74, donde supuestamente esperaba a una mujer que lo había contactado para solicitarle un servicio.

El taxista llegó hasta el lugar y estacionó el vehículo de placas JTQ 876 mientras esperaba a la pasajera. Sin embargo, lo que parecía ser un servicio más terminó en un ataque que le causó la muerte.

De acuerdo con la información conocida inicialmente sobre el caso, el conductor permaneció algunos minutos dentro del taxi hasta que dos hombres se acercaron al vehículo.

Según el relato divulgado por Gato Noticias, uno de los sujetos se acercó a la ventana del taxi y sacó un arma de fuego. El hombre habría disparado en varias oportunidades contra el conductor y posteriormente escapó del lugar junto con su acompañante.

Los agresores huyeron antes de que las autoridades pudieran capturarlos.

El taxista quedó gravemente herido dentro del vehículo y fue trasladado de urgencia al Hospital de Meissen, donde los médicos intentaron atender las heridas provocadas por los disparos.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, García falleció en el centro asistencial.

El caso quedó entonces en manos de las autoridades judiciales, que deberán establecer quiénes fueron los responsables del ataque y, especialmente, cuál fue el motivo que llevó a los agresores a dispararle al conductor.

Una de las circunstancias que más llamó la atención en la información preliminar es que el taxista aparentemente había llegado al sector para atender un servicio solicitado por una mujer.

Hasta el momento, esa circunstancia forma parte de la información preliminar conocida sobre el caso y deberá ser esclarecida por los investigadores.

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