Los taxis de Bogotá comenzaron a incorporar un nuevo código QR que permitirá a los pasajeros comprobar, en pocos segundos, si el vehículo y el conductor están autorizados para prestar el servicio. La iniciativa, impulsada por la Secretaría Distrital de Movilidad, también busca que los usuarios puedan calificar la atención recibida y reportar cualquier irregularidad durante el recorrido.

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La estrategia empezó este 5 de agosto, en el marco del Día del Taxista, y su primera fase se concentrará en algunos de los puntos con mayor flujo de pasajeros de la ciudad, como el Aeropuerto Internacional El Dorado, la Terminal de Transporte Salitre y las zonas rosas de Bogotá.

Los códigos QR serán instalados inicialmente en las ventanas traseras de los taxis. Cualquier pasajero podrá escanearlos con la cámara de su celular antes de iniciar el viaje o mientras se encuentra a bordo.

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Al hacerlo, tendrá acceso a información oficial sobre el vehículo y el conductor, lo que le permitirá verificar que se trata de un taxi legalmente habilitado para operar en la capital. Con esta medida, el Distrito espera reducir los riesgos asociados al uso de vehículos ilegales y brindar mayor tranquilidad a quienes utilizan este servicio.

Pero la herramienta no solo servirá para confirmar la identidad del conductor. La plataforma también permitirá calificar la experiencia del viaje y reportar novedades o situaciones que representen un riesgo para los pasajeros. De esta manera, las autoridades contarán con un nuevo canal para recibir información sobre el servicio y fortalecer los controles.

La Secretaría Distrital de Movilidad explicó que esta iniciativa hace parte de la plataforma “Mi Movilidad a un Clic”, creada para acercar diferentes servicios digitales a los ciudadanos y facilitar el acceso a información oficial mediante herramientas tecnológicas.

El proyecto tendrá una segunda etapa. Una vez avance la implementación, el código QR dejará de estar únicamente en las ventanas y será incorporado directamente en la tarjeta de operación de cada taxi, convirtiéndose en un mecanismo permanente para verificar la legalidad del servicio en toda la ciudad.

Durante la presentación de la estrategia, la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, aseguró que los taxistas siguen siendo un actor clave dentro del sistema de transporte bogotano y señaló que esta herramienta busca fortalecer la confianza entre conductores y pasajeros.

La administración distrital invitó tanto a los taxistas como a los usuarios a utilizar el sistema de forma habitual. La expectativa es que, con solo escanear el código QR antes de abordar un vehículo, los ciudadanos puedan confirmar que viajan en un taxi autorizado y, además, tengan una forma rápida de reportar cualquier inconveniente que se presente durante el trayecto.

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