Por: Portal Bogotá

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Este martes 4 de agosto de 2026, la ciudad de Bogotá sigue implementando la medida de pico y placa, con base en el calendario establecido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). De acuerdo con la entidad, los vehículos particulares autorizados para circular corresponden a aquellos cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. Por su parte, los taxis con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0 también tienen permitido transitar durante la jornada. La restricción para vehículos particulares empieza a las 6:00 a. m. y se extiende hasta las 9:00 p. m.; en el caso de los taxis, la franja comprende desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m., según la información oficial publicada por la SDM.

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Esta normativa ha sido diseñada para regular el flujo vehicular en la capital y disminuir la congestión en puntos críticos. Como recordatorio para los ciudadanos, quienes deseen estar exceptuados del pico y placa pueden inscribirse a través del portal de la Secretaría Distrital de Movilidad y conocer el programa denominado 'Pico y Placa Solidario'. Esta modalidad permite, mediante el pago de una tarifa, utilizar el vehículo sin ninguna restricción, siempre y cuando el trámite se realice en el sitio web oficial que proporciona la SDM, según lo dispuesto por dicha institución.

Es importante subrayar que la Secretaría Distrital de Movilidad advierte constantemente a la ciudadanía sobre los riesgos de recurrir a páginas fraudulentas que ofrecen servicios relacionados con el 'Pico y Placa Solidario'. El único canal autorizado para adelantar y pagar este trámite es la plataforma digital oficial de la SDM, cuyo acceso es a través del sitio web www.movilidadbogota.gov.co. Además, se informa que la única forma de pago habilitada es el botón de PSE dentro del portal, de modo que cualquier otro método o enlace debe considerarse potencialmente fraudulento. La entidad enfatiza que no cuenta con intermediarios u otros sitios autorizados para gestionar este procedimiento.

¿Cómo funciona el pico y placa en Bogotá para vehículos particulares y taxis este 4 de agosto de 2026?

Para el martes 4 de agosto de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad indica que pueden circular los vehículos particulares cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0, mientras que los taxis habilitados son los que finalizan en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0. La restricción aplica de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. para particulares y de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. para taxis.

¿Qué es el pico y placa solidario y cómo se tramita oficialmente en Bogotá?

El pico y placa solidario es una opción que permite a los ciudadanos, mediante el pago de una tarifa, circular con sus vehículos en días restringidos. La única forma válida de acceder a este beneficio es a través del sitio web oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, utilizando el botón de PSE como método de pago. Cualquier otra plataforma o medio de pago no está autorizado y puede constituir fraude.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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