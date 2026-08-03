Juan José Lafaurie apareció con un nuevo trabajo este lunes 3 de agosto, al anunciar que será el abogado de la defensa de María Quevedo. La mujer es dueña de la pastelería Rü Patisserie en Usaquén, norte de Bogotá, donde fue agredida por un empleado a quien le había terminado su vínculo laboral.

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El hijo de María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie anunció que hará la representación legal de la mujer contra el agresor de ella. A su vez, añadió que hará que el sujeto que causó la grave agresión que quedó grabada pague por sus actos.

He asumido la representación legal de MARÍA QUEVEDO. No habrá impunidad. pic.twitter.com/P0unPi82uG — Juan José Lafaurie (@LafaurieCabal) August 3, 2026

Los hechos se dieron durante el fin de semana del pasado 25 de julio en la pastelería ubicada por la calle 119, a una cuadra del parque fundacional de Usaquén.

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Según versiones iniciales, el sujeto fue a reclamar su liquidación al haber sido desvinculado de la empresa. En medio de una discusión verbal, el sujeto atacó a la agresora, a quien lanzó al piso y golpeó brutalmente en reiteradas ocasiones, según se observó en el video de la cámara de seguridad.

Quevedo manifestó en su momento que sacó al sujeto por un comportamiento extraño en el que la acosaba. Además, aseguró que el hombre la amenazó durante el día del ataque.

Aunque ella interpuso la denuncia ante las autoridades, el agresor sigue libre, aunque aseguró que se ponía a disposición de las autoridades.

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