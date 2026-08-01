Un nuevo caso de violencia contra el personal de seguridad de TransMilenio quedó registrado en cámaras y ha causado indignación en Bogotá. Un guarda del sistema fue brutalmente golpeado por dos hombres que, al parecer, ingresaron como colados a la estación Universidades, en el centro de la ciudad.

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Los hechos ocurrieron en la noche del viernes 31 de julio. De acuerdo con la información conocida, los dos sujetos habrían entrado al sistema sin pagar el pasaje y, cuando el guarda les llamó la atención para que cumplieran con la norma, reaccionaron de manera violenta.

En las imágenes de las cámaras de seguridad, que rápidamente se hicieron virales en redes sociales, se observa cómo los hombres atacan al trabajador con puños y patadas hasta derribarlo. El guarda, que únicamente estaba cumpliendo con sus funciones para evitar la evasión del pago, termina en el suelo mientras recibe la agresión.

Aunque hasta el momento TransMilenio no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre este caso, este tipo de hechos se ha vuelto recurrente dentro del sistema de transporte masivo de Bogotá.

Tras conocerse el video, desde el Concejo de Bogotá rechazaron lo sucedido y pidieron a las autoridades actuar con rapidez para identificar y capturar a los responsables.

“Esto es absolutamente inaceptable. En Bogotá no puede seguir pasando que un trabajador sea golpeado por exigir el cumplimiento de una norma básica. Colarse en TransMilenio ya es una conducta que afecta a toda la ciudad, pero atacar a quien intenta impedirlo cruza todos los límites”, afirmó el presidente del Concejo, Humberto “Papo” Amín.

La agresión ocurre en medio de la preocupación por el aumento de ataques contra los vigilantes del sistema. Según cifras divulgadas por el concejal Juan David Quintero, durante este año ya se han reportado más de 230 agresiones contra trabajadores de seguridad de TransMilenio, quienes con frecuencia son víctimas de insultos, amenazas y ataques físicos mientras realizan controles para evitar colados y mantener el orden en las estaciones.

Las autoridades ahora buscan ubicar a los dos agresores para que respondan ante la justicia por este nuevo episodio de violencia que quedó registrado en video.

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