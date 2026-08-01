Por: Portal Bogotá

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Bogotá celebra sus 488 años y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) ha desarrollado una apuesta innovadora al llevar experiencias poco convencionales a los espacios públicos. Este año, el Festival de Verano será escenario del Red Bull Moto Urbano, la primera competencia urbana de hard enduro que recibirá la capital colombiana, según la agenda oficial publicada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el IDRD. El evento, de entrada gratuita hasta completar aforo, busca consolidar el Festival de Verano como un encuentro de talla mundial y estrechar la relación del deporte con las nuevas generaciones.

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Para esta edición, la calle 85 se convertirá en el epicentro de la emoción y el reto. Serán 16 los pilotos, tanto nacionales como internacionales, quienes asumirán el desafío de un circuito lineal urbano equipado con nueve obstáculos. A diferencia de las competencias tradicionales, aquí no habrá montañas ni caminos de tierra, sino un trayecto de concreto que pondrá a prueba la precisión, el equilibrio, el control y la capacidad de reacción de los competidores. De acuerdo con la organización, cada segundo será crucial y cada movimiento puede definir al vencedor, llevando la adrenalina característica del hard enduro al corazón del barrio Chapinero.

Detrás del despliegue deportivo existe una rigurosa operación logística coordinada entre el IDRD, la Secretaría Distrital de Movilidad, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), TransMilenio y otras entidades oficiales. Este trabajo conjunto permitirá garantizar la movilidad, la seguridad y el uso armonioso del espacio público durante aquellas horas. El evento abrirá sus puertas desde las 10:00 a. m.; la competencia será entre las 11:00 a. m. y la 1:30 p. m., con ingreso regulado hasta llenar la capacidad.

En materia de movilidad, la Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que la calle 85 entre carreras 13 y 15 permanecerá cerrada desde las 4:00 a. m. del 1 de agosto hasta las 3:00 p. m. del 2 de agosto, incluyendo la ciclorruta del costado sur. Quienes transiten por el área podrán usar calles y carreras alternas tales como la 90, 92, 82, 80 y 78, así como las carreras 11, 13 y 15. Se insiste en recurrir al transporte público; las estaciones Héroes, Virrey y Calle 85 de TransMilenio estarán habilitadas para asistir a pie al evento. Además, algunas rutas de TransMiZonal experimentarán desvíos, mientras que la 19-8 La Cabrera suspenderá operación el día de la competencia.

Las autoridades recomiendan evitar el uso de vehículos particulares y estacionar únicamente en zonas permitidas. Agentes de Tránsito y Guías de Movilidad estarán presentes para orientar y gestionar el flujo vehicular, en especial por la alta afluencia que se espera en la zona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el hard enduro y por qué es una competencia urbana novedosa en Bogotá?

El hard enduro es una modalidad de motociclismo que exige superar obstáculos difíciles y demanda técnicas avanzadas de manejo, normalmente en terrenos naturales como montañas y barro. La novedad en el Red Bull Moto Urbano está en trasladar este desafío a un entorno urbano, con obstáculos sobre concreto en plena ciudad, lo que representa una experiencia distinta tanto para pilotos como para el público, según información oficial del IDRD.

¿Qué vías estarán cerradas en Bogotá durante el Red Bull Moto Urbano del Festival de Verano?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, la calle 85 entre las carreras 13 y 15 estará cerrada desde las 4:00 a. m. del sábado 1 de agosto hasta las 3:00 p. m. del domingo 2 de agosto, incluidas las ciclorrutas del costado sur. El cierre afectará tanto a vehículos como a ciclistas, quienes deberán tomar rutas alternas designadas para transitar durante el evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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