El mercado de los vehículos híbridos sigue creciendo en Colombia y ahora suma una propuesta diferente. Nissan anunció la llegada de la nueva Qashqai e-POWER, un modelo que busca acercar la experiencia de conducción de un carro eléctrico, pero sin depender de estaciones de carga.

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La apuesta llama la atención porque Colombia será el primer país de Latinoamérica en recibir esta tecnología, una decisión con la que la marca busca fortalecer su estrategia de electrificación en la región.

¿Qué hace diferente al nuevo Nissan Qashqai e-POWER?

Aunque hace parte de la categoría de los híbridos, su funcionamiento cambia frente a los modelos tradicionales.

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En la mayoría de vehículos híbridos, el motor a gasolina y el eléctrico pueden impulsar las ruedas. En el caso del Qashqai e-POWER, el motor de combustión nunca mueve el vehículo. Su única tarea es generar electricidad para alimentar la batería cuando se necesita, mientras que el motor eléctrico es el único encargado de la tracción.

Según Nissan, esto permite ofrecer una aceleración más inmediata, una conducción silenciosa y una sensación de manejo similar a la de un vehículo 100 % eléctrico, sin que el conductor tenga que modificar su rutina o preocuparse por encontrar un punto de recarga.

Colombia, el primer mercado de la región para Nissan

La marca confirmó que Colombia fue elegida como el primer mercado latinoamericano para el lanzamiento del nuevo sistema e-POWER.

Para Carlos Felipe Caicedo, gerente de Dinissan Colombia, la intención es ofrecer una alternativa para quienes quieren dar el primer paso hacia la electrificación sin depender de la infraestructura de carga.

“Hoy muchos conductores están considerando un vehículo híbrido como su primer paso hacia la electrificación. Con e-POWER quisimos ofrecer una alternativa diferente: un híbrido de rango extendido que brinda la respuesta inmediata y la suavidad de conducción de un motor eléctrico, sin que el conductor tenga que cambiar sus hábitos de uso ni preocuparse por la infraestructura de carga”, señaló.

Nissan también incorpora nuevas asistencias a la conducción

Además de la nueva motorización, el modelo incorpora el paquete Nissan Intelligent Mobility, que reúne diferentes sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) enfocados en mejorar la seguridad y el confort durante los recorridos.

La nueva Nissan Qashqai e-POWER estará disponible en Colombia en dos versiones: Advance, con un precio desde $134.990.000, y Exclusive, desde $151.990.000.

Con esta apuesta, Nissan busca diferenciarse dentro de un segmento que sigue creciendo en el país y ofrecer una alternativa para quienes desean acercarse a la movilidad electrificada sin cambiar la forma en que utilizan su vehículo todos los días.

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