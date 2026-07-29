El exclusivo mercado de los vehículos de alta gama en Colombia atraviesa por momentos de alta tensión e incertidumbre tras conocerse los detalles de los movimientos corporativos que sacuden a Autos Italianos de Colombia y el futuro de la representación de una de las marcas más apetecidas del mundo automotriz: Ferrari.

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De acuerdo con la información revelada por Caracol Radio, actualmente la compañía está bajo el mando de María Fernanda Perdomo, quien opera estrechamente junto al empresario salvadoreño Adolfo Salume Artiñano. Sin embargo, las intenciones del magnate centroamericano sufrieron un freno de mano inesperado.

Las pretensiones de Salume Artiñano apuntaban a dar un golpe sobre la mesa en el sector automotor al buscar asumir la representación oficial de Ferrari en el territorio nacional. No obstante, las negociaciones y filtros corporativos no llegaron a buen puerto: la marca italiana no lo aceptó como su nuevo representante oficial en el país, truncando los planes de expansión del empresario.

Este rechazo provocó una reconfiguración interna y cambios profundos en la estructura de la compañía, dejando abiertas varias incógnitas sobre el rumbo administrativo que tomará la representación de los bólidos rojos en el mercado colombiano.

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Mientras la situación corporativa se reordena tras el revés con la marca italiana, los compradores y clientes continúan a la espera de definiciones. Hay una profunda preocupación en torno a los negocios, contratos y compromisos financieros previamente realizados con el concesionario. La falta de claridad tras la negativa de Ferrari y los cambios en la administración tienen en vilo a los propietarios, quienes exigen respuestas urgentes sobre el estado de sus inversiones y el respaldo de sus vehículos de lujo.

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