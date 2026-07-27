La Dian anunció una nueva subasta virtual de vehículos y otros bienes aprehendidos, decomisados o declarados en abandono, con precios de salida desde los 2 millones de pesos.

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La jornada busca recuperar recursos para la Nación mediante la venta transparente de mercancías obtenidas en procesos de control aduanero y cobro coactivo.

Entre los bienes disponibles hay motocicletas minicross, cuatrimotos, una camioneta Renault Koleos modelo 2011, una motocicleta Yamaha modelo 2013 y un camión Chevrolet NQR tipo estacas modelo 2013.

Los lotes más económicos corresponden a dos motocicletas minicross con un precio base de 2 millones de pesos, mientras que también se ofrecen paquetes de varias motocicletas y cuatrimotos con valores que van desde los 5 hasta los 19 millones de pesos.

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La subasta se realizará exclusivamente de manera virtual a través de la plataforma El Martillo, administrada por el Banco Popular. Los interesados podrán presentar sus ofertas entre las 2:30 p. m. del 27 de julio y el 31 de julio de 2026.

Para participar, los usuarios deben ingresar al portal, seleccionar el bien de su interés y realizar una oferta. Al cierre del proceso, el sistema determinará el ganador según la mejor propuesta económica presentada durante el período de la subasta.

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