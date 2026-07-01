Si está pensando en comprar un vehículo a un precio por debajo del mercado, esta puede ser una oportunidad. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) abrió una nueva subasta virtual en la que pondrá a disposición motos, carros, camionetas, camperos y vehículos de carga con precios base desde los 2 millones de pesos. La jornada comenzará este 2 de julio al mediodía y finalizará el 3 de julio a las 10:30 a. m.
En esta segunda gran subasta del año estarán disponibles 42 vehículos, que serán comercializados en 10 lotes. Los precios parten desde los $2 millones, mientras que el lote de mayor valor, conformado por siete bienes muebles, tendrá un precio base de 763 millones de pesos. Todo el proceso se llevará a cabo por medio de la plataforma El Martillo, del Banco Popular.
Carros disponibles en subasta de la SAE
El catálogo de bienes disponibles incluye vehículos de diferentes categorías y marcas:
Camionetas (3)
- BMW (1)
- Kia (1)
- Toyota (1)
Camperos (3)
- Hyundai (1)
- Renault (1)
- Toyota (1)
Motocicletas (13)
- AKT (2)
- Kymco (1)
- Suzuki (3)
- Victory (1)
- Yamaha (6)
Remolque (1)
Industrias Feles (1)
Semirremolque (1)
TYR Dakota (1)
Unidades de transporte de carga (6)
- Ford (1)
- Industrias Feles (1)
- International (2)
- JAC (1)
- Kenworth (1)
Vehículos (15)
- Audi (1)
- Chevrolet (2)
- DFSK (1)
- Ford (1)
- Honda (1)
- Hyundai (1)
- Kia (5)
- Mazda (1)
- Toyota (2)
Para participar en la subasta, los interesados deberán ingresar a la plataforma de El Martillo y consultar el evento correspondiente. Después de revisar las características del vehículo o lote de interés, será necesario crear una cuenta con los datos personales y hacer el depósito previo exigido para habilitar la participación.
Los pasos son los siguientes:
- Ingresar a la plataforma El Martillo.
- Entrar al enlace “Próximos eventos”.
- Seleccionar el evento de la subasta.
- Revisar el catálogo y dar clic en “Ver detalle” para conocer las características de cada vehículo.
- Oprimir el botón “Ofertar” sobre el bien de interés.
- Crear una cuenta con los datos personales.
- Hacer el depósito previo mediante PSE o consignación bancaria.
- Presentar la oferta por el vehículo o lote seleccionado.
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