Si está pensando en comprar un vehículo a un precio por debajo del mercado, esta puede ser una oportunidad. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) abrió una nueva subasta virtual en la que pondrá a disposición motos, carros, camionetas, camperos y vehículos de carga con precios base desde los 2 millones de pesos. La jornada comenzará este 2 de julio al mediodía y finalizará el 3 de julio a las 10:30 a. m.

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En esta segunda gran subasta del año estarán disponibles 42 vehículos, que serán comercializados en 10 lotes. Los precios parten desde los $2 millones, mientras que el lote de mayor valor, conformado por siete bienes muebles, tendrá un precio base de 763 millones de pesos. Todo el proceso se llevará a cabo por medio de la plataforma El Martillo, del Banco Popular.

Carros disponibles en subasta de la SAE

El catálogo de bienes disponibles incluye vehículos de diferentes categorías y marcas:

Camionetas (3)

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BMW (1)

Kia (1)

Toyota (1)

Camperos (3)

Hyundai (1)

Renault (1)

Toyota (1)

Motocicletas (13)

AKT (2)

Kymco (1)

Suzuki (3)

Victory (1)

Yamaha (6)

Remolque (1)

Industrias Feles (1)

Semirremolque (1)

TYR Dakota (1)

Unidades de transporte de carga (6)

Ford (1)

Industrias Feles (1)

International (2)

JAC (1)

Kenworth (1)

Vehículos (15)

Audi (1)

Chevrolet (2)

DFSK (1)

Ford (1)

Honda (1)

Hyundai (1)

Kia (5)

Mazda (1)

Toyota (2)

Para participar en la subasta, los interesados deberán ingresar a la plataforma de El Martillo y consultar el evento correspondiente. Después de revisar las características del vehículo o lote de interés, será necesario crear una cuenta con los datos personales y hacer el depósito previo exigido para habilitar la participación.

Los pasos son los siguientes:

Ingresar a la plataforma El Martillo. Entrar al enlace “Próximos eventos”. Seleccionar el evento de la subasta. Revisar el catálogo y dar clic en “Ver detalle” para conocer las características de cada vehículo. Oprimir el botón “Ofertar” sobre el bien de interés. Crear una cuenta con los datos personales. Hacer el depósito previo mediante PSE o consignación bancaria. Presentar la oferta por el vehículo o lote seleccionado.

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