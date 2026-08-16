Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Un devastador terremoto de magnitud 7,4 sacudió el país el pasado 10 de agosto, apenas tres días después de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella. El impacto del sismo se dejó sentir especialmente en el occidente, donde las consecuencias han sido más graves y las comunidades siguen sumidas en la incertidumbre. De acuerdo con los datos entregados hasta el momento, la emergencia ha dejado casi 300 personas fallecidas, junto a un número aún indeterminado de ciudadanos desaparecidos, lo que profundiza la crisis humanitaria que se vive en la región.

Sigue a PULZO en Discover

La catástrofe ha afectado gravemente la infraestructura, especialmente las vías principales que conectan al país, lo que ha dificultado tanto los trabajos de rescate como el traslado de ayuda humanitaria. Además, las comunicaciones a nivel regional han presentado fallas significativas, agravando la situación de las comunidades afectadas y dificultando la coordinación de las labores de auxilio. Según indicó El Espectador, más de 100.000 personas han resultado afectadas de manera directa por el terremoto.

Frente a este panorama, la administración de Abelardo de la Espriella ha respondido con una estrategia integral para atender las necesidades más urgentes. Tanto el vicepresidente José Manuel Restrepo como el ministro del Interior, Rodrigo Lara, han trabajado de la mano con la primera dama, Ana Lucía Pineda, y la llamada segunda dama, Tatiana Céspedes, en el diseño e implementación de los planes de atención a la emergencia. No obstante, el proceso no ha estado exento de polémicas, en particular por las discusiones en torno al recibimiento de ayuda proveniente de otros países.

El manejo de la crisis por parte del gobierno fue analizado a fondo en La Mesa Redonda de El Espectador, medio que ha venido informando sobre las acciones adoptadas por las distintas autoridades y los desafíos enfrentados en el camino. Para el presidente De la Espriella, ha sido necesario modificar prioridades y ajustar su agenda presidencial, pasando "de los símbolos a la ejecución", de acuerdo con análisis publicados por El Espectador.

¿Cuáles han sido las principales consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia?

De acuerdo con la información divulgada, el terremoto ocasionó una crisis humanitaria severa en el occidente del país, donde casi 300 personas han muerto y un número considerable permanece desaparecida. Además de la tragedia humana, se reportaron daños graves a la infraestructura vial, interrupción de las comunicaciones y más de 100.000 personas damnificadas, lo que ha complicado los esfuerzos de auxilio y recuperación.

¿Cómo ha enfrentado el gobierno de Abelardo de la Espriella la crisis provocada por el sismo?

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, con el apoyo del vicepresidente José Manuel Restrepo y altos funcionarios, activó estrategias para atender a los afectados y restablecer la infraestructura dañada. Sin embargo, han surgido controversias por la gestión de la ayuda internacional, lo que ha sido motivo de discusión en el contexto de la respuesta a la emergencia, según reportó El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.